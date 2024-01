Chiara Falcone cede lo scettro: si cerca la nuova 'reginetta' del Carnevale di Manfredonia. Per l’edizione 2024 del Carnevale di Manfredonia verranno elette due reginette, una scelta dalla giuria tecnica e l’altra dai social. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi all’associazione “La Fenice”, oppure chiamare il numero 334.1620008 o, ancora, recarsi personalmente presso la sede dell’associazione sita in via Arpi 15 a Manfredonia.