Cominciati i lavori dell'area dog: è la prima di sempre a San Nicandro Garganico

Sono cominciati ieri, in via Madonna di Lourdes nel quartiere Due Pini, i lavori della prima dog area della città di San Nicandro Garganico, "il luogo in cui potremo portare i nostri amici a quattro zampe a scorrazzare liberamente all'aperto" dichiara il sindaco Matteo Vocale.

L'intervento, finanziato con 47.330,16 del Fondo Sviluppo e Coesione di cui alla Legge 160/2019 e seguito dagli assessori alla Vivibilità, Mario D'Ambrosio e ai Lavori Pubblici, Gianpaolo D'Antuono, includerà anche il rifacimento del parco giochi esistente.

"È occasione per ricordare a tutti i conduttori di cani che devono portare con se, quando escono in paese, il kit per raccogliere le deiezioni. Intanto aumenteremo le sanzioni a chi conduce i cani senza regole (o, peggio, non li conduce proprio): presto avrete comunque questa prima area tutta per voi. Noi continuiamo a fare, ogni giorno e incessantemente, per migliorare le cose un passo alla volta, nel bene di tutti"