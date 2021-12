"Ci siamo innamorati in un bar e oggi ne apriamo uno tutto nostro"

Lei 35, lui 33. Sposati da due anni, per Lina e Alessandro domani sarà un giorno importantissimo: inaugureranno in viale Ofanto il loro Allison Caffé. La loro è una storia d'amore come ve ne sono tante in città, ma c'è un particolare di non poco conto: ironia della sorte si sono conosciuti in un bar, il Boulevard Café, dove per due anni hanno lavorato a stretto contatto. Ed è proprio lì che tra una colazione e un caffè, sguardi e sorrisi reciproci, si sono innamorati a tal punto da convolare a nozze, promettersi amore eterno e aprire un’attività. “Siamo di nuovo colleghi di lavoro, ma questa volta di un bar tutto nostro”.

Una sfida, quella di Lina e Alessandro, che va oltre l’amore, ma che nasce proprio da quel sentimento che li ha uniti per sempre. “Quando abbiamo deciso di fare questo passo ci siamo ritrovati inondati dei soliti luoghi comuni, del tipo, “siete pazzi” oppure “non è periodo” o ancora, “è una cosa più grande di voi”, “Foggia è una città che non vale niente, vi conviene fare i dipendenti”. Eppure i coniugi non si sono persi d’animo e contro tutto, e forse tutti, hanno deciso di seguire il cuore e il desiderio di mettersi in proprio: “Noi crediamo nella nostra città e soprattutto crediamo nel fatto che se si ha voglia di lavorare e di fare sacrifici, niente è impossibile”.

Alla vigilia del grande giorno, si sentono di dare un consiglio a tutti coloro che coltivano un sogno nel cassetto. “Se credete in qualcosa andate fino in fondo e abbiate sempre il coraggio di rischiare perché è solo così che i sogni si avverano. Noi ci abbiamo creduto e abbiamo sacrificato tanto, ma con orgoglio vi possiamo dire che da domani vi aspettiamo all'Allison caffè in viale Ofanto 220.”