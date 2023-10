Antonio Ciarciello, il ballerino foggiano alla corte di Claudio Baglioni

Si chiama Antonio Ciarciello, ed è il primo ballerino foggiano chiamato a lavorare con Claudio Baglioni. Nato e cresciuto a Foggia, dove ha studiato fino a poco tempo fa, Ciarciello è ora impegnato nel corpo di ballo del tour ‘A Tutto Cuore’ di Claudio Baglioni, con la regia di Giuliano Peparini e le coreografie di Veronica Peparini.

Per la quarta serata, oggi calcherà il palco dell’Arena di Verona, per poi spostarsi a Bari e Palermo. Classe 1997, Ciarciello ha sempre avuto la passione per la danza: "Il tour 'A tutto cuore' è iniziato a Roma allo Stadio del Foro Italico con sei date, per poi spostarci all’Arena di Verona con quattro date, e poi spettacoli anche a Palermo e Bari. Partecipare a questo tour è stimolante e molto appagante", spiega. "Lavorare con Claudio Baglioni e Giuliano Peparini è un balsamo per la mente, sono due grandi professionisti. Sul palco c’è un clima di unione e allo stesso tempo un clima energetico, pronti a salire sul palco e dare al pubblico uno show unico".

LA SCHEDA | Antonio Ciarciello è nato a Foggia il 25 novembre del ‘97. Sin da piccolo ha avuto la passione per la danza. A 4 anni ha iniziato studiando le danze latino americane. A 6 anni ha iniziato in una scuola di Foggia anche con la danza classica e moderna per poi iniziare, a 12 anni, la danza contemporanea. Si è diplomato all’istituto tecnico di ragioneria. Il suo obiettivo è sempre stato quello di studiare al di fuori dell’Italia.

A 18 anni, con una borsa di studio di Veronica Peparini, è volato alla Peridance Capezio Center di New York dove ha studiato per un mese. Sempre con una borsa di studio è stato in Germania alla “Folkwang Universität der Künste” ad Essen.

Nel 2017 è stato stato coreografo per il Musical “Moulin Rouge”, regia di Michele Iorio, con debutto al Teatro Umberto Giordano di Foggia e ha partecipato, come ballerino, a diverse produzioni teatrali quali: “Romeo & Giulietta Eternal Love” , “Giovanna d’arco il musical”, “Flick Show” con il Teatro Pubblico Pugliese, “Solo per Amore Opera Musical”, “Reboot apri gli occhi al sogno”.

Ha partecipato a produzioni in Francia in programma televisivi quali “Le Plus Grand Cabaret du Monde.

A Shanghai con “Alexis Arts”. Nel 2019 si è trasferito a Los Angeles per approfondire gl studi, ma a febbraio 2020 è tornato in Italia a causa della pandemia. Trasferitosi a Roma per studio e lavoro, è attualmente insegnante stabile in vari studi quali “Reunion Studio - Roma”, “Myda Academy” - Avezzano, “ Danzamica Academy” - Roma e stage in tutta Italia.