Covid, vaccinazioni possibili anche nelle farmacie pugliesi

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 la validità dell'accordo tra Regione Puglia, Federfarma e Assofarm per la somministrazione dei vaccini anti Covid da parte dei farmacisti. La Giunta ha approvato oggi la proroga dell'accordo quadro nazionale sottoscritto il 29 marzo 2021 tra Governo, Regioni, Province Autonome, Federmarma e Assofarm, recepito dalla Regione e già prorogato nel 2022 e nel 2023.

“Rispondiamo così – spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - alle esigenze della popolazione che spesso trovano più facile rivolgersi alle farmacie di fiducia abilitate alla somministrazione del vaccino anticovid sul territorio, per aumentare la copertura vaccinale e difendere così dall’infezione i più fragili. Raccomandiamo senza indugio la vaccinazione, anche per l’influenza".

C'è ancora tempo per vaccinarsi, anche in considerazione del fatto che il picco influenzale in Puglia è previsto proprio nelle prossime settimane: "L'arrivo della stagione invernale con il ritorno a scuola dopo le feste potrebbe causare lunghi strascichi di infezioni, che potrebbero riverberarsi sulle capacità di cura dei pronto soccorso e degli ospedali", ha aggiunto Palese.