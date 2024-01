Morta a 62 anni, figli autorizzano la donazione di reni e fegato: equipe foggiana nelle operazione di prelievo

Nei giorni scorsi è stata effettuata la seconda donazione multiorgano dell'anno in Puglia.

Del team del coordinatore trapianti della Asl Bat, Giuseppe Altobelli, fanno parte anche i medici del Policlinico Riuniti di Foggia. A dare il consenso alla donazione di reni e fegato di una donna 62enne originaria di Corato, sono stati i due figli

Nelle sale operatorie dell’ospedale Bonomo di Andria coordinate dal dott. Nicola Divenosa si sono alternate diverse equipe chirurgiche: i sanitari del nosocomio del capoluogo dauno hanno prelevato e inviato i reni a Bari, poi a Padova, per una emergenza nazionale. Il fegato è stato prelevato dai referenti del Policlinico di Bari.

Così Tiziana Dimatteo, direttrice generale della Asl Bt: "Siamo vicini alla famiglia e ringraziamo tutti gli operatori sanitari e amministrativi che consentono alla nostra azienda di dare seguito alla enorme generosità mostrata dalla provincia Bat, facendo della donazione degli organi un nostro punto di orgoglio”.

La prima donazione era stata autorizzata dal marito, dai figli e dalla madre di una donna di 47 anni, originaria della Georgia e residente ad Andria, che aveva donato fegato, cuore e reni. Anche in quel caso sui sui reni era intervenuta l'equipe del Policlinico di Foggia.

Il 2023 per la Asl Bt si era chiuso con 18 segnalazioni di morte encefalica su 130 in Puglia, 15 donatori effettivi con una percentuale di oltre 40 donatori procurato per milione di abitanti e con un tasso di opposizione uguale a zero, che aveva contribuito ad abbassare la media delle opposizioni in Puglia. Per quanto riguarda la donazione delle cornee, nel 2023 ne erano state prelevate 210 cornee (182 nel 2022) pari a 540 cornee per milione di abitante.