Prevenzione tumore della cervice: dal Gargano ai Monti Dauni screening gratuiti con il Papmobile itinerante

Continua la campagna di prevenzione del cervicocarcinoma promossa dalla Asl Foggia. Il Papmobile, l’ambulatorio mobile per l’effettuazione del pap test- Hpv dna test, sarà presente nei comuni della Capitanata secondo il seguente calendario: 9 dicembre 2023: Ischitella, via Enrico Fermi, presso Continuità Assistenziale, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 10 novembre 2023: Cagnano Varano, via Aldo Moro, nei pressi del Municipio, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 16 dicembre 2023: Orsara di Puglia, via XX Settembre, nei pressi del Municipio, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 17 dicembre 2023: Bovino, Corso Vittorio Emanuele, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Lo screening serve ad individuare alterazioni delle cellule del collo dell'utero o la presenza del virus HPV, attraverso il pap test- HPV DNA test. Il programma di screening si rivolge alle donne tra 25 e 64 anni. Il risultato, se negativo, sarà inviato a casa.

Il pap-test hpv dna test è un test che si effettua attraverso il prelievo indolore delle cellule della cervice uterina. Viene eseguito con le stesse modalità di una visita ginecologica. In caso di risultato positivo o dubbio la donna sarà contattata telefonicamente per essere sottoposta ad ulteriori indagini. Per usufruire degli screening è opportuno prenotarsi telefonando al numero 800.905501, scrivendo una mail all’indirizzo segreteriascreening@aslfg.it o utilizzando l’apposito QR Code.