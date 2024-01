Rignano Garganico senza postazione 118, fino a 40 minuti per un'ambulanza: "Ne abbiamo bisogno"

A fronte di 210 richieste d'intervento al 118 fatte nel 2023, il gruppo politico 'Alternativa Socialisti e Democratici' chiede l'istituzione della postazione del servizio d'emergenza-urgenza anche a Rignano Garganico, il 'Balcone delle Puglie' e comune più piccolo del promontorio del Gargano.

"La cittadinanza di Rignano Garganico è da troppo tempo costretta a vivere in isolamento, lontana dalle vie di comunicazione cruciali. La mancanza di una Postazione del Servizio 118 sta mettendo a rischio la vita dei cittadini, e non possiamo più ignorare questa urgente necessità"

Il tempo di risposta delle ambulanze dell'emergenza-urgenza da San Marco in Lamis o San Giovanni Rotondo varia dai 20 ai 40 minuti, a seconda delle condizioni e della disponibilità del mezzo. "Questo periodo critico può fare la differenza tra la vita e la morte, soprattutto in situazioni di emergenza" spiegano.

Per il gruppo politico ridurre i tempi di attesa è fondamentale per garantire un intervento tempestivo e salvare vite umane. "Ogni minuto conta, e la comunità di Rignano Garganico merita un accesso rapido e affidabile ai servizi di emergenza. La necessità di un servizio di emergenza locale è pressante. Calcolando il numero di decessi degli ultimi due anni, diventa ancora più chiaro che un intervento immediato è necessario per garantire la sicurezza e la salute"

Alternativa Socialisti e Democratici prosegue: "La vita di ogni singola persona a Rignano Garganico conta, e garantire un accesso rapido ai servizi di emergenza è un dovere che non possiamo ignorare. L'istituzione del servizio 118 a Rignano Garganico è più che una necessità; è un diritto fondamentale per ogni cittadino. La politica deve scendere in campo per richiedere questo servizio essenziale per la popolazione e presente in tutti i piccoli comuni della Capitanata. Ci diranno che non è possibile e che non ci sono i numeri (le chiamate al 118) per realizzarlo, ma crediamo che la volontà politica possa superare ogni ostacolo, così come avvenuto in altri centri più minuscoli di Rignano. Uniamoci per garantire un futuro più sicuro e protetto per Rignano Garganico e la sua preziosa comunità".