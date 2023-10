Prevenzione tumore al seno, al Riuniti un'opera da 'vestire' con i contributi delle pazienti

Si chiama ‘Il corpo come Opera d’Arte: la bellezza rinnovabile’ ed è l’appuntamento che l’Associazione Agata di Foggia ha organizzato per martedì 24 ottobre nell’ambito delle iniziative che stanno animando ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

L’evento, in collaborazione con ‘Europa Donna Italia’, la biblioteca ‘La Magna Capitana’ e il presidio del libro ‘RivoltaPagina’ si terrà presso il Policlinico Riuniti. Si tratta di una performance artistica di Florisa Sciannamea, scrittrice ed esperta di moda e di costume, che ‘vestirà’ un manichino sartoriale nella sala d’attesa di radioterapia a partire dalle 10. La messa in opera sarà accompagnata dalle note al pianoforte della giovane concertista Laura Licinio. L’opera realizzata resterà in esposizione e sarà una sorta di ‘work in progress’: potrà essere ritoccata e rinnovata con i contributi personali delle pazienti.

Il momento del prossimo 24 ottobre rientra nel percorso di umanizzazione delle cure con approccio di tipo olistico al benessere della persona attraverso l’arte, la musica e la lettura che è la mission dell’Associazione Agata.