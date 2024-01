La Asl Foggia si dà un nuovo assetto organizzativo: tutte le novità

La Asl Fg si è data un nuovo assetto organizzativo e strutturale di base. La nuova organizzazione dipartimentale è stata approvata, a stralcio dell’atto aziendale, con deliberazione 108 del 22 gennaio 2024, ai sensi della D.g.r. n. 1428 del 19 ottobre 2023.

Sancito quindi il modello organizzativo dell’azienda, l’organizzazione in dipartimenti e la tipologia delle strutture complesse, semplici e semplici a valenza dipartimentale a cui sono assegnate le risorse - umane, tecnologiche ed economiche - finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di promozione, mantenimento e miglioramento della salute, sia individuale che collettiva, della popolazione residente.

In attesa dell’approvazione, la direzione strategica ha modificato il precedente assetto (risalente agli anni 2019-2020), tenendo conto sia degli obiettivi aziendali stabiliti in ambito regionale che delle sopraggiunte esigenze di natura tecnico-organizzativa. Oltre alla ridefinizione delle denominazioni di alcuni dipartimenti e strutture, rinominati in maniera più aderente alle attività svolte, il nuovo assetto ha previsto l’istituzione di nuovi servizi, frutto della riorganizzazione di quelli preesistenti.

Le novità di maggiore rilievo sono: la Ssd Percorso Nascita ed emergenza ostetrica del Presidio Ospedaliero di San Severo; la Ssd Neurologia Stroke Unit 1° livello del Presidio Ospedaliero di San Severo; la Ssd Screening del Cervicocarcinoma e gestione in Rete dell'oncologia ginecologica del Presidio Ospedaliero di Cerignola; la SS Medicina Interna Semintensiva del Presidio Ospedaliero di Cerignola; la SC Anestesia del Presidio Ospedaliero di Manfredonia; la SS Terapia del dolore del Presidio Ospedaliero di Manfredonia; la SS Gestione amministrativa Assistenza Riabilitativa; la SS Gestione Personale e strutture Convenzionate; la SS Fornitori e Controlli; a SS Gestione Amministrativa dei Servizi Tecnici e del Pnrr; la Ss Acquisti Area Sanitaria Territoriale; la SS Acquisti Area Ospedaliera; la SC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri; la SSD Formazione Aziendale e Relazioni con il Pubblico (nata dall’accorpamento delle Strutture Semplici Urp e Formazione Aziendale).

L’azienda, con successivi atti deliberativi, procederà all’adozione dell’atto aziendale e alla definizione degli incarichi di natura professionale.