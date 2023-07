Laboratorio analisi di Foggia, Nigri replica ai sindacati: "Nulla verrà spostato a Cerignola"

Come se ci fosse stato un grosso equivoco, le proteste dei sindacati di base sulla riorganizzazione del laboratorio di analisi che prevederebbe il declassamento del laboratorio dell'ex Inam (i cui prelievi effettuati sarebbero processati nel laboratorio del 'Tatarella' di Cerignola) non troverebbero fondamento, secondo il direttore generale Asl Antonio Nigri.

Nigri ha confermato quanto dichiarato due giorni fa, e a precisa domanda su che cosa verrà spostato a Cerignola e perché, ha risposto in modo didascalico: "Da Foggia a Cerignola non si sposta niente. A Cerignola abbiamo fatto un investimento strutturale sul nuovo laboratorio, perché il vecchio era accanto al pronto soccorso. Ci serviva ampliare il pronto soccorso, e in breve tempo avvieremo i lavori per l'ampliamento, per il quale abbiamo avuto finanziamenti legati al Covid".