Sclerodermia: screening gratuiti ed esame capillaroscopico al Policlinico di Foggia

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerodermia, che ricorre ogni 29 giugno, data simbolica in ricordo della morte nel 1941 del noto pittore Paul Klee colpito da sclerosi sistemica, Apmarr – Associazione Persone con Malattie Reumatologiche e Rare APS ETS- offre una serie di iniziative aperte al pubblico volte a sensibilizzare e informare sulla patologia e sull’importanza della diagnosi precoce. A partire da oggi, lunedì 26 giugno, per tutta la settimana in avvicinamento alla giornata dedicata alla Sclerodermia, in diverse città pugliesi, Apmarr ha organizzato un calendario di giornate di screening gratuiti rivolti alla cittadinanza per sottoporsi, previa valutazione medica, all’esame capillaroscopico, grazie alla collaborazione del personale specializzato e dei distretti sanitari coinvolti.

La Sclerodermia è una malattia rara, sistemica, caratterizzata dalla fibrosi, ossia dall’eccessivo aumento del tessuto connettivo, in particolare a livello cutaneo, ma potenzialmente anche in altri organi. La malattia che in Italia colpisce circa 25.000 persone è più frequente nel sesso femminile, può insorgere in qualsiasi età, con un picco di incidenza tra i 30 e 50 anni. Nella sclerodermia, le arterie di medio e di piccolo calibro presentano un diametro ridotto, con conseguente riduzione del flusso di sangue. Con il tempo i vasi sanguigni perdono la loro naturale capacità di rilassarsi e diventano più sensibili ai fenomeni di contrazione della loro muscolatura. La riduzione dell’afflusso di sangue ai vari organi determina la comparsa di danni. I sintomi della sclerodermia possono essere aspecifici, come stanchezza, facile esauribilità, dolori alle articolazioni, affanno e problemi digestivi. Tali sintomi possono precedere anche di anni l’insorgenza di quelli più tipici, come l’indurimento della pelle e la tumefazione delle dita delle mani.

“L’obiettivo di questi incontri è quello di creare una maggiore consapevolezza sulla sclerodermia, patologia i cui esordi non sono sempre facilmente riconoscibili ed è per questo che è importante sottoporsi a screening preventivi per una diagnosi precoce", dichiara Antonella Celano, Presidente di Apmarr.

“La nostra associazione pazienti fa parte di Fesca – Federazione europea di associazioni di malati di sclerodermia - proprio perché è necessario unire le forze e lavorare verso comuni obiettivi a favore di chi soffre di questa patologia, attraverso il coinvolgimento di Istituzioni ed enti pubblici o privati, la collaborazione con i medici per garantire diagnosi precoci e trattamenti migliori e iniziative come questa rivolte alla cittadinanza per creare una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza della sclerodermia”.

Gradualmente la sclerodermia può colpire anche altri organi come cuore, polmone, reni ed intestino ed è per questo che un intervento tempestivo, grazie a una diagnosi precoce, unitamente alla disponibilità di nuove cure, può migliorare notevolmente il decorso della malattia.

L’appello di Apmarr per incentivare la prevenzione si terrà - dal 26 giugno al 1° luglio - presso i centri ospedalieri di: Bari; Barletta-Andria-Trani; Brindisi; Foggia; Taranto; Fasano; San Pietro Vernotico; Martina Franca; San Cesario; Gallipoli dove tutti i cittadini senza limiti di età potranno sottoporsi gratuitamente agli esami delle capillaroscopie previa prenotazione. Per informazioni è possibile visionare il calendario di incontri e gli orari in cui saranno attivati gli screening presso le varie ASL e il numero di telefono a cui rivolgersi per prenotazioni sul sito www.apmarr.it.