Covid, il virus accelera ancora in Puglia: nuovo picco di casi e 13 morti

Dopo l'illusorio (lieve) calo registrato ieri, torna a salire vertiginosamente l'incidenza di casi in Puglia. Nella giornata di oggi sono ben 13150 i casi rilevati (oltre 47mila i tamponi processati) circa 1500 in più rispetto a una settimana fa. Resta stabile al 27,9% il tasso di positività. Alto anche il numero dei decessi, ben 13, per un totale che si avvicina a quota 8700.

Non cambia, in proporzione, la distribuzione dei casi nelle sei province. Bari e Lecce sono le più colpite, con oltre 7200 casi complessivi (rispettivamente 4193 e 3087). Ben 2017 le nuove positività rilevate nel Tarantino, mentre sono 1406 i casi nel Foggiano. Di poco inferiore (1328) il dato del Brindisino, mentre la Bat fa registrare 873 nuovi contagi. Si segnalano, infine, 246 casi tra residenti fuori regione (204) e persone di provincia non definita (42).

Si avvicina alle 90mila unità il dato delle persone attualmente positive (88829), mentre si registra un incremento degli ospedalizzati: 443 sono i posti letto occupati in area non critica, 22 quelli in terapia intensiva.