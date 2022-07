Coronavirus, 6274 casi in Puglia e 674 nel Foggiano. 8 i decessi, tasso di positività al 28,33%

Sono 6.275 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, domenica 10 luglio, in Puglia su 22.149 test giornalieri. Otto persone sono decedute. Il tasso di positività è attestato al 28,33%.

La provincia di Bari è ancora la più colpita con 1821 casi, segue la provincia di Lecce con 1.507 contagi, in provincia di Taranto sono 914 e 766 nel Brindisino 674 in provincia di Foggia e 472 nella Bat. Altri 102 casi riguardano residenti fuori regione, e altri 19 casi sono in via di definizione e attribuzione alle relative province.

Sono 83.697 le persone attualmente positive in Puglia, 437 le persone ricoverate in area non critica e 19 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.280.493 i casi totali in Puglia, 185.945 nella provincia di Foggia, 11.624.085 i tamponi processati, 1.188.113 le persone guarite e 8.683 le persone decedute.