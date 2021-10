Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Covid, il bollettino epidemiologico di oggi 10 ottobre 2021 in Puglia. Morti e contagi nelle province di Foggia, Bari, Bat, Brindisi, Lecce e Taranto

Scende allo 0,5% il tasso di positività in Puglia, dove oggi sono stati rilevati 62 nuovi casi positivi su poco più di 12mila tamponi processati, e un decesso.

Nelle province di Bari e Lecce si è registrato il numero più alto di contagi giornalieri (20 casi). Sono 3 i casi nella Bat, 5 nella provincia di Brindisi, 7 nel Foggiano e 6 nel Tarantino. Per un altro soggetto positivo è in corso l'identificazione della provincia di appartenenza.

Continua, seppur lievemente, a diminuire il numero delle persone attualmente positive: quelle registrate oggi sono 2382 (-15 rispetto a ieri). Stabile il dato dei ricoverati, con una lieve riduzione sia in area non critica (da 135 a 136) che in terapia intensiva (da 20 a 19).