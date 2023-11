L'Asl Fg porta il catalogo della salute nelle scuole: "L'alimentazione è il problema principale"

Previsto dal Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole e promosso da Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, il Catalogo si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Capitanata per diffondere la cultura della “Salute in tutte le Politiche”. Il programma, in particolare, prevede interventi di prevenzione finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’Agenda Europea 2030 di “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”.