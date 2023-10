Parte la campagna vaccinale in Puglia, disponibili sieri contro influenza e Covid: "Siamo operativi"

Sono partite le campagne antinfluenzale e anti-Covid in Puglia: nella giornata di ieri, infatti, le Asl hanno aperto i loro ambulatori nei dipartimenti di prevenzione. I medici di medicina di generale e le farmacie sono a disposizione per indicare le modalità di somministrazione. Da oggi c’è anche uno spot per la campagna della comunicazione istituzionale della Regione Puglia sui vaccini.

“Su tutto il territorio regionale - spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese - siamo già completamente operativi e raccomandiamo la vaccinazione sia per l’influenza che per il Covid: sia per i pazienti fragili che per gli ultrasessantenni, per fare una vera prevenzione. Quindi invito tutte le persone che hanno bisogno di più protezione, come i trapiantati, i diabetici, gli affetti da malattie rare, i pazienti oncologici a cercare di recarsi al più presto negli ambulatori vaccinali dei dipartimenti di prevenzione delle Asl, diffusi su tutto il territorio, per poter effettuare queste importanti vaccinazioni. La popolazione può essere certa della estrema sicurezza dei vaccini, che sono di nuova generazione e sono stati validati da Ema e Aifa contro le nuove sottovarianti Covid e contro il ceppo stagionale dell’influenza”, assicura.

Per Vito Montanaro, direttore del dipartimento Salute della Regione “la campagna vaccinale è già iniziata da ieri in alcune strutture sanitarie perché è prioritario iniziare con la vaccinazione degli operatori sanitari, per tutelare la loro salute e quella dei loro assistiti e anche per salvaguardare i modelli organizzativi: perché avere carenze di personale anche per ragioni di patologie legate al covid o all’influenza sarebbe per noi molto complicato da gestire dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro nei reparti”.

Perché vaccinarsi | I virus dell’influenza cambiano spesso, per questo la vaccinazione va ripetuta. Ogni anno, sulla base dei ceppi virali circolanti, la composizione del vaccino viene aggiornata. La vaccinazione è uno strumento di protezione individuale e allo stesso tempo collettivo.Vaccinarsi è una scelta di responsabilità: riducendo la circolazione della malattia proteggi anche chi ti sta accanto (persone anziane, fragili, bambine e bambini).

Chi ha la priorità | La vaccinazione è gratuita e garantita con la massima priorità a persone dai 60 anni in su; persone di tutte le età con patologie che aumentano il rischio di complicanze; persone ospiti o ricoverate; donne in gravidanza e nel periodo post-partum; personale sanitario e persone impiegate nei servizi pubblici di primario interesse collettivo. È inoltre offerta gratuitamente e raccomandata a lavoratori e lavoratrici che, per motivi di lavoro, sono a contatto con animali e a chi dona il sangue.

Tutti i vaccini antinfluenzali sono co-somministrabili con il vaccino anti Covid-19, anti Pneumococco e anti Herpes Zoster (o “Fuoco di Sant’Antonio”). Recenti studi hanno dimostrato, infatti, che la co-somministrazione non riduce l’efficacia delle vaccinazioni e non aumenta la possibilità di reazioni avverse rispetto alla somministrazione separata ma anzi diminuisce possibili disagi per le persone fragili e le famiglie.

Dove vaccinarsi | Per i bambini e le bambine dai 6 mesi ai 6 anni e per gli adolescenti con patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, la vaccinazione è assicurata dalla rete dei Pediatri di libera scelta. L’offerta dei vaccini antinfluenzali per gli adulti, invece, è assicurata dai Medici di medicina generale insieme alle vaccinazioni anti Covid-19, anti Pneumococco e anti Herpes Zoster.