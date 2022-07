Covid, lieve calo dei ricoverati al Policlinico di Foggia: 4 persone in rianimazione

Torna a calare il numero dei positivi all'infezione da Covid-19 ricoverati nei reparti del Policlinico Foggia. Sono in totale 76 i posti letto occupati, otto in meno rispetto a una settimana fa, ma con una diversa distribuzione nei reparti.

Restano Malattie Infettive (42 presenze) e Pneumologia (20) i reparti con il maggior numero di pazienti. Sia in Area Chirurgica (-2 rispetto a una settimana fa) che in Ostetricia (+2) si registrano 4 pazienti, mentre scendono a 2 (-5) i posti letto occupati in Pediatria Covid.

Infine, salgono da 1 a 4 le persone collocate in rianimazione. Non si registrano presenze, invece, nell'Area Medica.

L'età media dei pazienti è di 69 anni, con una prevalenza di donne (59%).