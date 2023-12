Asl Fg, conferito incarico da direttore senza avviso interno: il caso del servizio veterinario di Area C

“Il direttore generale dell’Asl di Foggia, Antonio Nigri, conferisce un incarico non in linea con quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro dell’area Sanità”. In una nota, il consigliere regionale Giannicola De Leonardis interviene sul conferimento dell'incarico di direttore di Struttura complessa della Asl di Foggia Area C-Disciplina igiene degli allevamenti e produzioni animali.

La nota dell'esponente di Fratelli d'Italia arriva a circa un mese di distanza dalla sua interrogazione presentata all'assessore alla Sanità Rocco Palese e al presidente Emiliano, nella quale rilevava "una inerzia della direzione generale della Asl di Foggia".

De Leonardis eccepisce sulla nomina avvenuta in difformità rispetto a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 22 del Contratto collettivo nazionale della sanità.

In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano secondo l'atto aziendale più strutture complesse. Il direttore di dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

"Per tale incarico è quantomeno necessario un avviso interno, con presentazione dei curricula, in attesa del concorso pubblico", rileva De Leonardis. Procedura che non è stata espletata.

L'incarico fu affidato lo scorso 1° luglio al dott. Alberto Abbenante, figura indicata dal precedente direttore "per la sua sostituzione nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 22 che non contemplano la condizione di quiescenza, del caso specifico, avvenuta già nel 30 giugno corrente anno", si legge nella interrogazione del 23 novembre scorso.

A distanza di cinque mesi, in data 1° dicembre, l'incarico è stato affidato a un altro professionista: "Un sostituto del sostituto", ironizza De Leonardis, che poi rincara con una citazione di andreottiana memoria: "Una situazione grottesca di fronte alla quale si registra l’ennesima inerzia da parte di Nigri che, invece, avrebbe dovuto adoperarsi per espletare l’iter previsto dalle norme. E siccome a pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, non vorrei che quelle che sembrano essere vere e proprie tattiche dilatorie, siano propedeutiche a consentire a qualcuno di maturare esperienze e punteggi da sfruttare in caso di avviso interno e di concorso pubblico”.