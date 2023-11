I residenti del rione Biccari scrivono al sindaco: "Restituiamo sicurezza e decoro al quartiere"

Ripristinare la sicurezza e il decoro. È la richiesta che i residenti del rione Biccari fanno alla neo sindaca Maria Ida Episcopo a poche ore dal suo insediamento a Palazzo di Città. Le hanno inviato una lettera aperta con un “appello urgente” per il loro “amato quartiere”.

“Negli ultimi anni – scrivono – la situazione relativa alla sicurezza si è deteriorata notevolmente, causando disagi e preoccupazioni tra i residenti. Come comunità, crediamo che sia fondamentale che il nostro quartiere sia un luogo in cui le famiglie possano vivere tranquillamente, senza paura o timore per la loro incolumità”.

I problemi sono sempre gli stessi: strade malridotte, verde pubblico mal gestito, aree gioco distrutte e pericolose, pozzetti privi di copertura, pannelli dei servizi non in sicurezza e con fili elettrici scoperti. E poi atti di vandalismo, corse di motorini, abbandono di rifiuti pericolosi e successivi incendi, cassonetti al limite del decoro e servizio di raccolta dei rifiuti “non adeguato”. Uno stato di cose che – spiegano – ha avuto “un impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti, sulle opportunità per i giovani e sulla reputazione del quartiere” che rischia un ulteriore colpo a causa della decisione di Ataf di interrompere il servizio di trasporto urbano notturno verso il quartiere a causa dei recenti atti di vandalismo. Un vero peccato per quello che potrebbe rappresentare “un modello per lo sviluppo urbanistico della Foggia di domani”.

“La frustrazione aumenta – continuano – nel vedere l’amministrazione pubblica e le forze dell’ordine arrendersi di fronte alla violenza criminale; dobbiamo pensare che hanno vinto loro? Ha vinto la violenza sulla legalità? La sera dobbiamo barricarci in casa sperando che arrivi presto il giorno?”.

Ma la domanda è retorica perché i residenti del quartiere Biccari non vogliono cedere e anzi, si dicono pronti ad opporsi a queste “sconfitte sociali e civili”. Come? Chiedendo aiuto alla nuova amministrazione affinchè si ponga in essere una serie di azioni mirate al ripristino del decoro e della legalità. Queste le richieste specifiche: aumentare la presenza e il presidio delle forze dell'ordine nel quartiere, migliorare l'illuminazione pubblica e la manutenzione delle strutture pubbliche per creare un ambiente più sicuro e accogliente, posizionare dissuasori per impedire il transito dei motorini lungo le piste ciclo-pedonali, installare telecamere di sorveglianza pubbliche e incentivare l’installazione di quelle private, promuovere programmi di prevenzione della criminalità e coinvolgere la comunità locale in iniziative educative e sociali che possano ridurre il coinvolgimento dei giovani nella criminalità, aumentare la comunicazione e la trasparenza tra l'amministrazione comunale e i residenti del quartiere, in modo da tenere tutti informati sugli sforzi in corso per migliorare la sicurezza.

E contestualmente i cittadini chiedono un incontro con le forze dell’ordine: “Siamo pronti a sostenere gli sforzi e a collaborare per garantire un futuro più sicuro e prospero per il nostro quartiere. Insieme possiamo fare la differenza e riconquistare la tranquillità che merita il nostro quartiere”.