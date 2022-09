"Distruggiamo la mafia e aiuteremo Foggia a riprendersi"

Le dichiarazioni del vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, al termine dell'incontro con il Prefetto di Foggia al quale ha partecipato anche Francesco Boccia. "Siamo consapevoli che c'è un problema strutturale di carenza di organico delle forze dell'ordine, ma data la straordinarietà della questione che riguarda Foggia, non possiamo non tenere in considerazione che negli ultimi tre anni 120 anni uomini sono andati in pensione"