Fiamma Tricolore, il candidato alla presidenza della Regione Puglia Bruni: "Sostegno dai Liberaldemocratici italiani"

“Abbiamo il sostegno dei Liberaldemocratici italiani, e per noi è molto importante”, ha dichiarato Pierfranco Bruni candidato alla presidenza della Regione Puglia per Fiamma Tricolore. “In parecchi comuni superiori a 15mila abitanti, i Liberldemocratici italiani saranno presenti a sostegno di liste civiche territoriali e in alcune regioni appoggeranno i candidati presidenti e alcuni candidati consiglieri mediante la condivisione di un accordo politico o di un’intesa di partecipazione e invito al voto. Non essendo riusciti a raggiungere alcun accordo politico con la coalizione di centrodestra, hanno dichiarato ufficialmente che inviteranno i loro iscritti e simpatizzanti a votare Pierfranco Bruni. Una dimostrazione di grande condivisione di quei valori che da sempre ci rappresentano. La vita non mai conflitto, è confronto ed eleganza. Facciamo che la politica sia stile e incontro attraverso la potenza delle idee. La politica come strumento e non come fine. La cultura come fondamento di una rinascita economica che vede nell’interscambio culturale una risorsa essenziale. Questa è la Puglia che vogliamo"

