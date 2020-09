Matteo Renzi manda Faraone in Capitanata: il capogruppo in Senato di Italia Viva in tour per Scalfarotto presidente

Tour in Capitanata per il capogruppo al Senato di Italia Viva, Davide Faraone, che sarà in provincia di Foggia venerdì 11 settembre assieme a Ivan Scalfarotto, candidato alla presidenza della Regione Puglia alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre nella coalizione con Azione di Carlo Calenda, Italia Viva di Matteo Renzi, +Europa di Emma Bonino, i giovani europeisti di Volt, il Partito Liberale Italiano, l'Alleanza Liberaldemocratica Italiana di Oscar Giannino.

Alle ore 15, Faraone sarà a San Severo assieme a Ivan Scalfarotto per incontrare il candidato consigliere regionale Roberto Fanelli presso il bar 'Amici di Nino' in piazza Municipio.

Alle ore 16:30 il capogruppo al Senato di Italia Viva sarà presente a Torremaggiore nella sala del museo civico del castello ducale per un incontro pubblico cui presenzierà anche uno dei due coordinatori provinciali di Italia Viva Foggia, Aldo Ragni; alle 17 a Foggia invece Ivan Scalfarotto interverrà al congresso Acli, accompagnato dalla coordinatrice provinciale di Italia Viva, Rosa Cicolella.

Infine, alle ore 18:30 Scalfarotto e Faraone a Cerignola saranno presenti ad un incontro dell'intera coalizione presso la tenuta Torre Quarto con i candidati Massimo Mansi della lista Scalfarotto Presidente; Gianni Dipinto di Futuro Verde e gli iscritti e sostenitori di Italia Viva.

Otto sono i candidati alle Elezioni Regionali del 20 a 21 settembre per la provincia di Foggia: Angela Lombardi, Bernadette Cappelletta, Saverio Cassitti, Luciano Castigliego, Chiara D’Errico, Roberto Mario Fanelli, Francesco Antonio Forte, Noemi Frattarolo.