Chi potrebbe andare a Bari: ok Piemontese e Tutolo. Incertezza nel centrodestra, in bilico anche Rosa Barone

Su chi saranno gli otto futuri consiglieri regionali della provincia di Foggia ci sono poche certezze e tanti punti interrogativi. Mentre si stanno spogliando le ultimissime schede, è ancora un po' troppo presto per tirare le somme.

Il primo a staccare il pass è Raffaele Piemontese, che si appresta a sfondare le 20mila preferenze. Nel PD è lotta a tre per un altro posto tra Paolo Campo, Teresa Cicolella e Matteo Masciale.

Dovrebbe avercela fatta anche Antonio Tutolo del lista 'Con Emiliano'. Gino Giorgione di Senso Civico e uno tra Antonio Squarcella e Sergio Clemente di Puglia Popolare, attendono notizie.

Salvo clamorosi colpi di scena, non stacca il pass per Bari Rosario Cusmai. L'Italia in Comune di Pizzarotti in Puglia non raggiunge il 4%.

Molto più incerta la partita all'opposizione. Giannicola De Leonardis per i Fratelli d'Italia e Rosa Barone per il Movimento 5 Stelle, al momento non sono sicuri di passare. Non lo è nemmeno Giandiego Gatta. Ottime possibilità per Joseph Splendido. Potrebbe andare uno della lista La Puglia Domani tra Paolo Dell'Erba, in vantaggio su Danilo Maffei e Annamaria Fallucchi.