Bruciano i campi di grano, "il cancro della mafia divora la Capitanata". Lovecchio alla Camera: "Alle vittime un sostegno straordinario"

Da giorni il Tavoliere delle Puglie brucia, proprio nel periodo di raccolta del grano. "Sono vicino ai nostri agricoltori, che stanno subendo un danno incalcolabile. Dietro questi roghi c'è il cancro della mafia che divora il nostro territorio. Non possiamo permettere che questo scempio continui. Per questo ieri sera sono intervenuto in Aula alla Camera, per chiedere l'intervento del Governo a favore del comparto e un sostegno straordinario per le vittime"