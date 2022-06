Poker di D'Anelli: è sindaco di Rodi Garganico per la quarta volta

Non si ferma Carmine d?Anelli: è sindaco di Rodi Garganico per la quarta volta, al secondo mandato consecutivo. Non riesce a scalzarlo il candidato sindaco del centrodestra, Michele Azzellino.

Precedentemente, Carmine d'Anelli aveva indossato la fascia tricolore dal 2002 al 2012, ed era tornato alla guida del Comune nel 2017.

Si è recato alle urne il 67,46% degli aventi diritto. Alle precedenti elezioni amministrative l?affluenza si era attestata al 71,62%.