Quarantuno foggiani in corsa per il Parlamento

Sono 41 i candidati foggiani alle elezioni del 25 settembre, su 132 nominativi che gli elettori troveranno sulle schede di Camera e Senato. I simboli sono in tutto 17. A mezzanotte di oggi, 23 settembre, scatta il silenzio elettorale. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre. Una volta chiuse le operazioni di voto, si procederà prima allo scrutinio delle schede del Senato e poi allo spoglio per la Camera. A cantar vittoria per primi saranno i candidati più votati nei collegi uninominali. L?assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale.

Le sfide nei collegi uninominali

Nel collegio uninominale di Foggia per la Camera si sfidano Ivana Palieri (nata a Canosa di Puglia vive a Cerignola) della lista Unione Popolare con De Magistris; la candidata del centrodestra Eugenia Roccella, indicazione di Fratelli d?Italia nella coalizione che comprende ?Noi Moderati?, Lega e Forza Italia, che arriva da Bologna (?Sono molto meridionale, di ascendenze metà pugliesi metà siciliane?, ha detto a Foggia); il foggiano Roberto De Rosa, coordinatore cittadino di Ancora Italia, una delle forze confluite nel simbolo di Italia Sovrana e Popolare; il senatore uscente del M5S Marco Pellegrini di Foggia che questa volta ha optato per Montecitorio; Carmela Maria Elisabetta La Notte, anche lei di Foggia, di Italexit; l?avvocato foggiano Valentina Lucianetti, espressione del Pd, candidata per la coalizione di centrosinistra che comprende le liste di +Europa, Alleanza Verdi Sinistra e Impegno Civico; Savino Danaro, ex sindaco di Ascoli Satriano, candidato del Terzo Polo (Azione, Italia Viva e Popolari nella stessa lista).

Nel collegio uninominale Puglia ? U02 Cerignola-Gargano si contendono un posto a Montecitorio Michele Del Sordo di San Giovanni Rotondo per l?Unione Popolare con De Magistris; l?azzurro Giandiego Gatta, attuale consigliere regionale, manfredoniano, candidato del centrodestra (Noi Moderati, Lega, Fratelli d?Italia, Forza Italia); la sanseverese Anna Chiara Fraccacreta che si presenta con il simbolo di Italia Sovrana e Popolare; per i Cinquestelle Fabrizio Marrazzo di Napoli del Partito Gay; il cerignolano Francesco Ferraro di Italexit; il foggiano Raffaele Piemontese, attuale vice presidente della Regione Puglia, candidato Dem con le liste collegate della coalizione di centrosinistra (+Europa, Alleanza Verdi Sinistra, Pd, Impegno Civico); per il Terzo Polo Chiara D?Errico, coordinatrice di Vieste di Italia Viva.

Sulla scheda del Senato, gli elettori troveranno anche i simboli di ?De Luca sindaco d?Italia ? Sud chiama Nord?, movimento politico di Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, presieduto dall?ex ?Iena? Ismaele La Vardera; Pci; Vita, movimento politico presieduto da Sara Cunial, e i no green pass di Alternativa per l?Italia.

Nel collegio uninominale unico per tutta la provincia di Foggia gli elettori sceglieranno un senatore tra la foggiana Anna Maria Fallucchi, candidata di Fratelli d?Italia sostenuta da tutto il centrodestra; il foggiano Lorenzo Frattarolo della lista Azione-Italia Viva; Elena Incoronata Pallara di San Giovanni Rotondo per l?Unione Popolare con De Magistris; la senatrice uscente del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale di Torremaggiore; la foggiana Valentina Bratti di Italexit; la Dem cerignolana Teresa Cicolella sostenuta da +Europa, Pd, Impegno Civico e Alleanza Verdi Sinistra; Vincenzo Sinisi di Andria (Pci); Paola Angela Patera di Nardò (Vita); Cosimo Massaro di Torino per Italia Sovrana e Popolare e Anna Fortunato di Lucera di Alternativa per l?Italia. Sulla scheda compare anche il nome di Comingio Rossi di Lucera, deceduto pochi giorni dopo la presentazione della lista. I voti, in questo caso, confluiranno sul simbolo ?De Luca sindaco d?Italia?.

I candidati foggiani nei collegi plurinominali

Nel collegio plurinominale Puglia - 01 Foggia-Bat, Unione Popolare con De Magistris schiera i due candidati nell?uninominale Michele Del Sordo e Ivana Palieri e al terzo posto il foggiano Luciano d?Aiello; per la formazione di centrodestra, il primo simbolo sulla scheda sarà quello di ?Noi Moderati? con il manfredoniano Antonio Tasso al secondo posto del listino bloccato; nella Lega troviamo, in seconda posizione, il foggiano Joseph Splendido e poi Marianna Pia Natale di San Giovanni Rotondo; per Fratelli d?Italia il capolista è il foggiano Giandonato La Salandra, mentre nel listino proporzionale di Forza Italia, subito dopo il capolista della Bat Marcello Lanotte, ci sono Rosa Caposiena di San Severo e il coordinatore foggiano del partito, Raffaele di Mauro. Nella lista Italia Sovrana e Popolare l?unica candidata nel listino della provincia di Foggia, al quarto posto, è la sanseverese Anna Chiara Fraccacreta, candidata anche nel collegio uninominale di Cerignola.

Nel M5S il capolista è il leader Giuseppe Conte, originario di Volturara Appula, seguono i deputati uscenti Carla Giuliano di San Severo e Giorgio Lovecchio di Foggia, ultima la new entry Mariateresa Bevilacqua di Vieste. Nel listino del partito di Paragone, Italexit, ritroviamo Carmela Maria Elisabetta La Notte, candidata anche nell?uninominale di Foggia, Marcello Mariella e Stefania dell?Oro, tutti di Foggia. Con +Europa c?è Francesca di Chio che, nata ad Andria, vive e lavora a Foggia (candidata anche alle ultime elezioni comunali con Foggia Civica). Viene dai Monti Dauni, da Bovino, la candidata di punta dell?Alleanza Verdi Sinistra (Europa Verde e Sinistra Italiana) Stefania Russo; vive a Foggia anche l?altro candidato presente nella scheda originario di Napoli, Roberto Alloggio, espressione di reti civiche e società civile. Nella lista del Pd l?unico foggiano è il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, candidato anche nell?uninominale che comprende il Gargano. Nel listino di Impegno Civico c?è la dimaiana Marialuisa Faro di San Nicandro Garganico, capolista. Per Italia Viva e Azione nello stesso simbolo, capolista la campana Mara Carfagna, c?è al terzo posto la foggiana Rosa Cicolella.

Nel collegio plurinominale unico per il Senato, Fratelli d?Italia e Lega (il capolista in Puglia del Carroccio è Matteo Salvini) non schierano nessuno foggiano. Nella stessa coalizione, al terzo posto nel listino proporzionale di Noi Moderati c?è il foggiano Umberto Candela, e nel listino di Forza Italia, al quarto posto c?è Mario Ciarambino, anche lui foggiano. Azione e Italia Viva, dopo la capolista Teresa Bellanova hanno piazzato Nunzio Angiola, foggiano d?adozione, docente Unifg, che ha plasmato il partito di Calenda in Capitanata, e al quarto posto c?è Lorenzo Frattarolo, coordinatore regionale di Italia Viva, candidato anche nel collegio uninominale. Per Unione Popolare, anche le listino plurinominale al secondo posto c?è Elena Incoronata Pallara di San Giovanni Rotondo. Anche la senatrice uscente Gisella Naturale è candidata sia nel collegio uninominale che nel plurinominale. Per Italexit nel listino c?è l?avvocato foggiano Massimo Garruto. In tutta la coalizione di centrosinistra nelle liste del collegio plurinominale non ci sono foggiani. Qui Sinistra Italiana e Verdi candidano capolista Ilaria Cucchi. E non ci sono foggiani nei listini bloccati di tutti gli altri simbolo che compaiono sulla scheda (De Luca sindaco d?Italia, Pci, Vita, Italia Sovrana e Popolare, Alternativa per l?Italia).

I collegi

I collegi non sono gli stessi delle elezioni politiche 2018, ma sono stati ridisegnati alla luce della legge costituzionale del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari. Il collegio uninominale Puglia - U01 Foggia per la Camera dei deputati comprende 39 comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, Sant'Agata di Puglia, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Volturara Appula e Volturino.

Il collegio uninominale Puglia - U02 Cerignola per la Camera dei deputati comprende 25 comuni: Apricena, Cagnano Varano, Canosa di Puglia, Carpino, Cerignola, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta.

Il collegio plurinominale Puglia P01 comprende i due collegi uninominali di Foggia e Cerignola su menzionati e il collegio uninominale Puglia ? U03 Andria (Andria, Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola e Trani).

Il collegio uninominale Puglia - U01 Foggia per il Senato comprende tutta la provincia di Foggia più San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Infine, il collegio plurinominale per il Senato è unico per tutta la Puglia.