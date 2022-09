E' il giorno di Ilaria Cucchi in Capitanata

Per un'intera giornata Ilaria Cucchi e Stefania Russo, rispettivamente Capolista al Senato nel Collegio Plurinominale (Puglia) e Capolista alla Camera dei Deputati (Foggia e Bat) per Alleanza Verdi-Sinistra, saranno impegnate in un tour elettorale che prevede anche la visita di entrambe presso la Cooperativa InnovA di va dei Banditori, Lotto 134-Zona Industriale, realtà che si occupa del reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate. E dalle 15 presso la Cooperativa Pietra di Scarto in Contrada Scarfone snc, storica realtà cooperativa che opera nei terreni confiscati alla mafia. Alle 16, a Orta Nova, si svolgerà un incontro con amministratori locali, elettori e simpatizzanti in Piazza Pietro Nenni. Infine a Foggia, dalle 18.30 presso 'Anime Brille' di piazza Federico II, si svolgerà 'Dalla parte degli ultimi, dalla parte dei diritti', incontro dibattito in cui le candidate e Caterina Marini dialogheranno con associazioni e cittadini/e.