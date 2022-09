A Foggia la piazza di Conte batte Letta: bagno di folla per il leader M5S

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fa il pienone a Foggia. Solo posti in piedi e un’incredibile ressa. L’ex premier di Volturara Appula, capolista alla Camera nel collegio plurinominale Foggia-Bat ma anche in altri quattro collegi plurinominali in Lombardia, Campania e Sicilia, è tornato nella sua terra, in Puglia per un altro tour partito da Brindisi in mattinata per poi toccare Bisceglie, Trani, Barletta e Andria. Una volta lasciata la Bat, è arrivato nel capoluogo dauno in tarda serata, nella centralissima piazza Giordano. Stesso palco del leader del Pd Enrico Letta, a distanza di tre giorni, circostanza che fa scattare automaticamente la conta. Il colpo d’occhio è garantito. Non c'è uno spazio libero e non si passa. Sono migliaia. Più di 2mila persone dirà l'europarlamentare Mario Furore.

È lui a scaldare il pubblico insieme all’assessora regionale Rosa Barone. “Dobbiamo punire il centrodestra che ha consegnato Foggia allo scioglimento per mafia”, ha detto l’eurodeputato. Non risparmia una frecciatina al Pd: “Abbiamo lavorato per far firmare all’allora ministro Toninelli l’opzione Sieg per allungare la pista del Gino Lisa: su questo palco Piemontese si fa bello con cose che non sono sue, perché quella pista è stata allungata grazie a noi”.

Poi arriva il momento dell’avvocato del popolo accolto da un boato di applausi. “Quanti ricordi – ha detto appena salito sul palco – Qui ho fatto parte delle scuole elementari e parte delle medie. Quante giocate a pallone per strada”. E parte con il suo copione seguendo lo slogan ‘Dalla parte giusta’ e quel mondo che non vuole lasciare sottosopra. Poi chiama sul palco gli altri candidati alla Camera nel listino proporzionale Carla Giuliano, Giorgio Lovecchio e Mariateresa Bevilacqua, e nei collegi uninominali, Marco Pellegrini (Foggia) e Fabrizio Marrazzo (Cerignola-Gargano), e la candidata al Senato nel collegio plurinominale e uninominale Gisella Naturale. “Ci presentiamo con una squadra veramente solida, forte – dirà mentre si schierano - Quelli che non erano convinti, che avevano idee diverse, che hanno cancellato le battaglie sono andati via. Adesso, invece, abbiamo una squadra fortissima”.