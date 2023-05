Ad Ascoli Satriano la rivincita di Sarcone: batte tutti e dopo un anno di stop torna in sella

Vincenzo Sarcone torna in sella: disarcionato a marzo del 2022, è di nuovo sindaco con il 33,27%. ‘Ascoli in Comune’ sbaraglia la concorrenza di quattro avversari con 1.188 preferenze ed elegge 8 consiglieri, ma aveva alle calcagna il direttore della Bper Donato Ruscigno (‘Polis’), che non ce l’ha fatta per 55 voti.

È arrivata terza la dirigente scolastica Laura Flagella, la dirigente scolastica sostenuta dal vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. Si ferma a 863 voti (24,17%).

Non entreranno in Consiglio comunale i candidati alla carica di sindaco Angelo Damiano Infante (‘Primavera Ascolana’) e la professoressa Maria Teresa Perrino (‘Ascoli Nuova’), che hanno ottenuto rispettivamente il 6,1% e il 4,73%.