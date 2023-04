A Vico c’è Sciscio per il post Sementino nel segno della continuità

È l’avvocato Raffaele Sciscio, oggi vice sindaco di Vico del Gargano, il candidato sindaco alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio dell’attuale compagine amministrativa, in una versione inedita considerata l’adesione di tre consiglieri di opposizione.

Ha ufficializzato la sua candidatura con una 'lettera al cuore dei vichesi'. Ed è lui a presentare la lista civica ‘Impegno continuo’, simboleggiata da “un’onda perpetua che alimenta l’azione amministrativa nella solennità dell’impegno e della continuità” e dalla fascia tricolore che vibra nell’aria, “per ribadire i valori della patria e la libertà di pensiero”.

Sono candidati consiglieri Enzo Azzarone, Ida Baldassarre, Lazzaro Candelori, Daniele Cusmai, Silvio Matano, Domenico Monaco, Vincenzo Murgolo, Porzia Pinto, Raffaella Savastano, Nicolino Sciscio, Rita Selvaggio e Michele Sementino. “Donne e uomini capaci di amministrare e di considerare l’interesse del paese prerogativa fondamentale per un governo responsabile e lungimirante”, scrive a proposito della sua squadra Raffaele Sciscio.

All’unanimità i componenti della lista hanno scelto lui per il dopo Sementino, che ha raggiunto il limite dei mandati consentiti. “Dopo dieci anni di intensa attività amministrativa, insieme a donne e uomini desiderosi di impegnarsi giornalmente per il proprio paese, avverto lo stesso entusiasmo che sin dalle prime ore del lontano giugno 2013, mostrai ai miei elettori e concittadini”, scrive oggi.

Spiega ai vichesi anche la filosofia che ha accompagnato l’ingresso nella maggioranza dei consiglieri di opposizione: “Sono ormai anni che lavorano insieme a noi, presenti e partecipi alle vicende amministrative, condividendo programmi e intenti”.

Avverte la fiducia incondizionata dei suoi colleghi, e crede fermamente nell’importanza della continuità amministrativa, “dopo aver attivato numerose misure di finanziamento, inoltrato progetti per tantissime opere pubbliche, in parte realizzate o ancora da realizzare, in fase di esecuzione o da ultimare”.

Prima in quota Lega, oggi indipendente, nei primi anni dalla sua elezione è stato delegato al contenzioso, poi assessore alla Promozione del territorio. Promette un elenco dettagliato dei risultati ottenuti dall’attuale amministrazione. Per il momento, accenna al lavoro iniziato per far rivivere il centro storico, “incentivando servizi, attività commerciali con sgravi fiscali e contributi a fondo perduto. Abbiamo lanciato più che un messaggio di speranza. Non siamo stati indifferenti alla mancanza cronica di un campo di calcio degno di questo nome – prosegue - a breve partiranno i lavori e sarà una grande festa per lo sport vichese. Con la realizzazione di un mega parcheggio a San Menaio dovremmo risolvere alcuni dei problemi legati alla viabilità sul lungomare come pure stiamo sistemando il parco giochi, opera ormai improcrastinabile”.

Anticipa anche alcuni obiettivi: “Tanto è stato fatto e tanto ancora abbiamo intenzione di fare. L’abbattimento di barriere architettoniche, il rifacimento dei marciapiedi, della piazza principale con la creazione di aree ciclopedonali in diverse aree del paese, sono i primi passi verso una nuova forma di rispetto e di civiltà. Il valore del nostro impegno civico – conclude - vale il vostro consenso”.