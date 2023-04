A Pietra 'Avanti Insieme' con il M5S: Giallella insegue il terzo mandato, dall'altra parte c'è Zuppa

È ufficialmente in corsa per agguantare il terzo mandato consecutivo il sindaco di Pietramontecorvino, Raimondo Giallella. Da dieci anni, ormai, guida il piccolo comune dei Monti Dauni, e oggi ha 48 anni.

Questa volta, sceglie di chiamare la sua lista ‘Avanti insieme’, segno della volontà di proseguire un cammino avviato nel 2013 per costruire “un paese inclusivo e coeso”, assodato ormai l’impegno che contrassegnava il simbolo delle precedenti elezioni. L’amministrazione uscente si ripropone di “allargare i propri orizzonti”, facendo spazio a nuove idee.

I colori richiamano la provenienza Dem di Giallella, ma la civica è aperta all’impegno di “uomini e donne di libero orientamento politico”, come si legge nell’antefatto del programma condensato in otto pagine. I tempi sono maturi anche per l’ingresso dei Cinquestelle, nel 2018 schierati contro il sindaco uscente.

Sono candidati alla carica di consigliere comunale Lina Abiuso; Maria Antonietta Barrasso; Maria Gisella Carchia, in quota M5S (cinque anni fa candidata a sindaco); Giovanni Carpinelli; Pasquale Clemente, oggi vice sindaco; Vincenza Di Cesare; Ciro Di Cicco; Giovanni Longo; Marco Palmieri e Paolo Antonio Piacquadio.

Dall’altra parte c’è la lista ‘Pietra Futura’. Il candidato sindaco è Domenico Zuppa, commercialista di 69 anni, già suo avversario nel 2013 (ma allora non riuscì ad entrare in Consiglio comunale). È stato vice sindaco all’epoca nell’amministrazione di Rino Lamarucciola, che non si ripresenterà alle elezioni del 14 e 15 maggio. Nella sua squadra ci sono Clarissa Clemente; Giovanni D’Ambrosio; Giovanni Pasquale De Matteis; Maria Consiglia Forte; Emilio Fresa; Danilo Grande; Arianna Mucciacito; Lorenzo Piacquadio; Pasquale Piacquadio e Antonio Scibinico.

Al di là dell’esito elettorale, il gruppo si ripromette di “favorire quelle condizioni che più di altre possano portare, nei prossimi cinque anni, ad una necessaria unità per la costruzione di un ‘futuro’ finalmente partecipato e condiviso da tutti”. E questo è il presupposto fondamentale del programma declinato in 14 pagine. A giudicare dalle premesse, si ripropone di combattere soprattutto lo spopolamento. E, allora, spazio ai giovani, nei quali la lista avverte l’esigenza di accrescere il senso di appartenenza, la coscienza civica, “la memoria e il legame con le generazioni che li hanno preceduti”.