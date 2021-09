Angelo Cera per riprendersi San Marco, Merla 'per la passione di continuare'. Fino all'ultimo voto se la giocano anche Paragone, Turco e Daniele

L'ex deputato della Repubblica in quota Forza Italia, Angelo Cera, l'ex vicesindaco dell'amministrazione di centrosinistra Lombardi in quota Italia in Comune l'avv. Antonio Turco, il dr Tiziano Paragone sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e l'esponente della Lega Raffaele Daniele detto 'Sergente': sono questi i candidati sindaco che proveranno a sfilare la poltrona più ambita di Palazzo Badiale al sindaco uscente Michele Merla del Partito Democratico, che per il bis punta su sette dei 16 componenti che cinque anni fa gli hanno permesso di vincere per poche decine di voti sull'avversario allora sostenuto da Cera, l'avv. Pasquale Spagnoli.

Altri tre di quella lista - i consiglieri comunali uscenti Alessio Villani e Grazia Mossuto con Giuseppe Masullo - sosterranno la candidatura dell'avvocato Antonio Turco nella cui compagine denominata l'Amiamo' figurano anche l'esponente del Prc Antonello Soccio e l'ex candidato sindaco del centrodestra alle scorse comunali, il medico Michele Bonfitto.

Riproverà dopo 10 anni a riprendersi la fascia tricolore Angelo Cera. Con lui i fedelissimi - da Iannatuono a Soccio Ciavarella - e la consigliera comunale d'opposizione Antonella Villani.

Ci riproverà dopo 10 anni anche Tiziano Paragone. Al suo fianco l'ex vicesindaco della Giunta Lombardi l'avvocato Pinuccio Villani e l'ex consigliere provinciale Michele Augello. E' della partita anche Raffaele Daniele, l'ex assessore della Giunta di Angelo Cera ora in quota Lega.

PER SAN MARCO, MICHELE MERLA

Elisa Catta, Celeste Gualano, Luigi De Nisi, Luigi Tricarico, Annalisa Sassano, Loredana Leggieri, Caterina Lucia Ferro, Antonio Tosco, Sacha Mauro De Giovanni, Paolo Soccio, Angelo Ianzano, Meriligia Nardella, Pio Martino, Giulia Perta, Michele Antonio Soccio, Carmine Racchi,.

L'AMIAMO, ANTONIO TURCO

Giuseppe De Lia, Leonardo La Riccia, Michele Longo, Giuseppe Masullo, Anna Grazia Battista, Alessio Villani, Michele Ciavarella, Antonello Soccio, Grazia Nardella, Francesca Argentino, Grazia Mossuto, Celeste Solimando, Giovanna Lizzadro, Stefania Di Carlo, Arcangela Coco, Michele Bonfitto,

BENE COMUNE, TIZIANO PARAGONE

Michele Augello, Giovanni Tancredi, Arcangelo Polignone, Pinuccio Villani, Tommaso Ceddia, Giancarlo Pettolino, Luigi Mossuto, Ciro Matteo Bonfitto, Simone Tancredi, Antonio Limo, Lucia La Riccia, Valeria Coco, Lucia Perta, Rachele Torre, Stefania Masullo, Raffaella Grimaldi.

EVVIVA SAMMARCO, ANGELO CERA

Luigi Borazio, Carla Cera, Angelo Soccio Ciavarella, Anna Fulgaro, Pietro Iannantuono, Iolanza Ianzano, Giuseppe Longo, Veneranda Longo, Luigi Nardella, Rachele Nardella, Lorenzo Rendina, Michele Ruggieri detto Lillino, Matteo Stanco, Ciro Tancredi detto Jolly, Giovanni Tenace, Antonella Villani.

CIVILMENTI, RAFFAELE DANIELE

Luciano Natale, Michele Vigilante, Matteo Daniele, Luigi Ianzano, Leo Bruno, Michele Mercaldi, Angelo De Cosimo, Antonio Pompilio, Giuseppe Bonfitto, Deborah D'Amico, Anna Michaela Pinto, Emanuela Tancredi, Maria Bonfitto, Ida Marida, Antonietta Ciavarella, Lucia Tiscia.