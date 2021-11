Elezioni Manfredonia 2021: il voto per il sindaco e i risultati delle liste

29753 elettori, pari al 61,10%, domenica 7 novembre 2021 si sono recati alle urne per decidere chi tra Gianni Rotice, Gaetano Prencipe, Luca Rinaldi, Raffaele Fatone, Giulia Fresca e Maria Teresa Valente sarà il sindaco che guiderà Manfredonia per i prossimi cinque anni dopo due anni e mezzo di commissariamento scattati prima per le dimissioni dell'ex primo cittadino Angelo Riccardi e poi per lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose.

I risultati verranno pubblicati qui