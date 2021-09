Giuseppe Conte leader del Movimento 5 Stelle torna in Capitanata: domenica 19 a San Nicandro Garganico e a Cerignola

Dopo l’arrivo del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, domenica 19 settembre torna in provincia di Foggia, ma questa volta da presidente e leader del Movimento 5 Stelle, l’ex presidente del Consiglio di Volturara Appula cresciuto a San Giovanni Rotondo, Giuseppe Conte.



Sarà alle 10.30 a San Nicandro Garganico in Largo Colonna. Da qui vi sarà una passeggiata verso piazza 4 novembre e poi alle 11 il punto stampa in Corso Garibaldi, 31. Qui incontrerà gli attivisti del Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco della coalizione al cui interno figura anche il PD, Matteo Vocale.



Poco dopo, alle 12.30, l’avvocato si sposterà a Cerignola per incontrare i candidati pentastellati a sostegno di Francesco Bonito sindaco. Ritrovo in via Moro, di fianco al Bar Sud in zona Convento, passeggiata verso piazza Duomo e alle 13 il comizio.