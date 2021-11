Emiliano 'Giano Bifronte': arriva a Manfredonia per sostenere Prencipe, ma il suo movimento non lo appoggia

"Oggi non saremo in piazza". Maria Teresa Valente, leader della coalizione Con Manfredonia e Manfredonia Democratica, predica il "voto libero" per il ballottaggio del 21 novembre, ma il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano arriva in città per il comizio di chiusura del candidato sindaco che ha vinto il primo round, Gaetano Prencipe. Quanto basta per disorientare l'elettorato.

Maria Teresa Valente è anche la presidente di Con Manfredonia, il movimento civico che fa capo al governatore, e Angelo Riccardi, tra gli ispiratori del progetto, è suo consigliere per le Tematiche Ambientali. Ma non si presenteranno, semplicemente perché non sono graditi alla coalizione che ha vinto il primo turno e che lo ha detto in tutte le lingue.

Già all'indomani del 7 novembre, le liste che sostengono Gaetano Prencipe hanno affermato che non poteva esserci alcuna apertura con i candidati di Rotice e Valente. Oggi stesso il candidato sindaco lo ha ripetuto a chiare lettere: "Nessun accordo e nessuna mediazione è possibile con chi rappresenta il centrodestra e con chi rappresenta Con". Emiliano, ha precisato Prencipe, è "un caro amico" dai tempi dell'università e oggi che è il presidente della Regione Puglia ha scelto di condividere il suo impegno per Manfredonia assicurandogli il suo sostegno in "maniera chiara e incondizionata".

Non si è mai scomposta più di tanto Maria Teresa Valente che ne ha preso atto e non va certo in piazza ad applaudire: "Sarebbe contraddittorio appoggiare la coalizione contro la sua stessa volontà. Loro non ci hanno teso la mano in alcun modo, anzi, più e più volte ci hanno precluso qualsiasi tipo di dialogo, e sono preclusioni partite da loro. Non vogliono dialogare con me, Con Manfredonia e Md, quindi perché andare in piazza a sostenere la coalizione di Gaetano Prencipe?".

Maria Teresa Valente ha scelto di non dare alcuna indicazione di voto, decisione condivisa con candidati e simpatizzanti. Né con Prencipe né con Rotice. "Io ho lasciato libertà ai nostri canddiati di comportarsi secondo coscienza e decidere liberamente, perché non mi sembrava il caso né di appoggiare apertamente e pubblicamente una coalizione che più volte ha sottolineato di non voler dialogare con noi, né di appoggiare una coalizione che si trova da un 'altra parte rispetto a noi e anche rispetto al partito Con che fa capo, appunto, al presidente Emiliano".

Nonostante l'apparente discrepanza, Michele Emiliano avrebbe compreso le ragioni del gruppo locale e viceversa, e peraltro non ci sarebbe stata alcuna ingerenza nelle determinazioni consequenziali. "Molti mi stanno facendo notare, in queste ore, una sorta di incongruenza. Il 21 novembre andranno al ballottaggio un esponente di centrodestra e un esponente di centrosinistra. Il presidente Emiliano, che rappresenta il centrosinistra, viene a chiudere la campagna elettorale dell'esponente di centrosinistra: io in questo non ci vedo nulla di assurdo o sbagliato. Brutto sarebbe stato, a mio avviso, se il presidente avesse fatto questo passo - che non ha fatto per coerenza e rispetto di tutti i competitor in gara - prima del 7 novembre, venendo a Manfredonia ad appoggiare chi? Me, Prencipe o Fatone, visto che il Movimento 5 Stelle comunque fa parte della maggioranza di governo alla Regione Puglia? Il presidente Emiliano, per correttezza, si è astenuto".

Cosa che non era invece avvenuta alle scorse Amministrative di ottobre quando ad esempio il governatore della Regione Puglia, a San Marco in Lamis, aveva appoggiato il sindaco Michele Merla nonostante la presenza del Movimento 5 Stelle in un'altra lista.

Per inciso, la manifestazione di agosto per lei non fa testo: "Non era campagna elettorale", ma la festa regionale di Con. "Oggi ci sono due candidati sindaci e il presidente va ad appoggiare il candidato di centrosinistra, punto. Con Emiliano siamo in ottimi rapporti, dialoghiamo spesso, lui viene ad appoggiare il candidato del centrosinistra ma noi ci asteniamo, anche perché da quella parte sono arrivate quotidiane chiusure, quindi non abbiamo alcun motivo per andare a sostenere la coalizione di Gaetano Prencipe".