A Cerignola sarà ballottaggio tra l'ex sindaco Metta e il magistrato in pensione Bonito

Cerignola tornerà alle urne per il turno di ballottaggio di domenica 17-18 ottobre tra Franco Metta e Francesco Bonito

Il dado è tratto. Francesco Bonito, il magistrato in pensione ed ex parlamentare della Repubblica, sfiderà l'avv. Franco Metta al prossimo turno di ballottaggio.

Il candidato sindaco sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, da Senso Civico, Con Emiliano e la lista del primo cittadino, il prossimo 17-18 ottobre se la vedrà con l'ex sindaco.

Tommaso Sgarro - sostenuto da Azione di Calenda e da altre quattro civiche - non è riuscito ad andare al ballottaggio per qualche centinaia di voti. Staccato di gran lunga l'ex sindaco il dr Antonio Giannatempo. La coalizione di centrodestra composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Udc si ferma al primo turno piazzandosi quarta. Buono il risultato di Francesco De Cosmo. Non pervenuti Francesco Di Santo e Gerardo Bevilacqua (ultimo il Ribellione).