Fumata bianca nel centrodestra: Raffaele di Mauro è il candidato sindaco

Fumata bianca nel centrodestra riunito in quel di Bari per sciogliere il nodo delle Comunali a Foggia: Raffaele di Mauro è il candidato sindaco.

La coalizione punta sul coordinatore provinciale di Forza Italia Foggia. Avvocato, 41 anni, è stato capogruppo del partito in Consiglio comunale, nella maggioranza di Franco Landella, fino alla fine anticipata dell’esperienza amministrativa. Vince le ultime resistenze.

A nulla è valso il tentativo in extremis dell’europarlamentare della Lega, Massimo Casanova, che ha provato a dissuadere gli alleati invocando discontinuità rispetto al recente passato.

Il Nuovo Psi che, in alternativa, aveva proposto il nome dell’avvocato Gaetano De Perna, votato dal Patto etico, converge su di Mauro.

Poco dopo le 15.30, in una nota a firma delle segreterie regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc e Nuovo Psi è arrivata l’ufficialità, evidenziando come sia il candidato del centrodestra unito.

“Le segreterie regionali dei partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, UDC, Nuovo Psi e movimenti civici) su indicazione dei dirigenti locali e provinciali delle stesse liste, hanno individuato nella figura politica dell’avv. Raffaele Di Mauro il candidato sindaco che unisce l’intera coalizione intorno al nuovo progetto di rilancio della città di Foggia - si legge - L’intera coalizione ringrazia coloro che sono stati proposti in queste settimane durante i tavoli politici e che, da oggi, correranno in prima linea al fianco del candidato Raffaele Di Mauro per portare il centrodestra alla vittoria”.