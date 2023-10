Il prossimo sindaco dovrà fare con gli studenti universitari: "Ci sono problemi da risolvere"

Link Foggia e Unione degli studenti Foggia, in qualità di sindacati studenteschi cittadini, hanno prodotto un documento sintetico delle principali rivendicazioni da portare ai candidati sindaci e alla futura amministrazione comunale. "In questi due anni la città ha subito cambiamenti ma anche tanto immobilismo, che spesso hanno portato ad affrontare la tematica giovanile e studentesca in maniera retorica o strumentale. Tanti giovani sono costretti ad abbandonare il proprio territorio in cerca di un futuro che qui non riescono ad immaginare a causa di una politica spesso poco attenta ai loro bisogni di lavoro stabile e dignitoso, di diritto allo studio, di trasporto efficiente e sostenibile e tanto altro" afferma Francesca Stella coordinatrice Link Foggia. "In questo documento abbiamo provato, sinteticamente, a porre dei temi e delle proposte che auspichiamo che la nuova amministrazione potrà programmare assieme ai sindacati studenteschi cittadini. Ci auguriamo che i candidati sindaci e i candidati consiglieri possano sottoscrivere il nostro documento e possano, infine, adoperarsi per realizzarli".

Comodato d'uso per i libri di testo

Il diritto allo studio vede il suo principale ostacolo nel costo dell’istruzione, che ha visto un incremento sempre maggiore negli ultimi anni anche a causa della situazione economica globale e dell’assenza di investimenti seri. In una città come Foggia dove il tasso di abbandono scolastico supera il 18% con picchi anche del 20%, in una Regione come la Puglia in cui il costo annuo del materiale supera i 600 euro, dove i dati dicono che una famiglia su tre si trova in condizioni di povertà, con un trend sempre in crescita, è necessario immaginare e realizzare delle misure che possano favorire l’accesso all’istruzione, in ottica emancipatoria e migliorativa. Una misura che crediamo può tamponare l’emergenza in corso è l’istituzione del comodato d’uso gratuito per i libri di testo per provare a riprodurre anche nella nostra città esempi virtuosi come quello di Bari dal 2013/14 e di Brindisi dal 2018/19: in questo modo esisterebbe un risparmio di risorse non indifferente sia in termini economici che di carta stampata e la costruzione di una scuola più solidale e inclusiva.

Trasporto pubblico

L'aumento dell'inflazione ha causato un generale incremento dei costi, compreso il trasporto pubblico, e nonostante lo stanziamento di fondi per il bonus trasporti, questi si sono rivelati insufficienti. Inoltre, il servizio pubblico presente nella città di Foggia e provincia, non risulta ottimale. Infatti occorrerebbe un aumento dei mezzi disponibili, ed un'implementazione della rete urbana ed extraurbana. La prossima amministrazione comunale potrebbe investire dei fondi per garantire agli studenti un servizio gratuito del trasporto pubblico, per lo meno per i redditi più bassi, oppure garantire delle riduzioni. Inoltre, si potrebbe introdurre il servizio di bike sharing per promuovere un trasporto sostenibile.

Spazi e ambienti

La città di Foggia ha sempre avuto una grave carenza in merito agli spazi, soprattutto studenteschi. L’Università degli Studi di Foggia, in questi anni, ha ampliato l’offerta formativa accrescendo il numero di nuovi immatricolati e, contestualmente, facendo emergere la necessità di spazi adeguati che possano assicurare il diritto allo studio. Per rispondere a tale ultima esigenza, è stata inaugurata recentemente la nuova Biblioteca di Area Economica, così necessaria e strategica per il Dipartimento entro cui si trova e per la comunità studentesca tutta. Tuttavia in città permane il problema della carenza di spazi in cui poter studiare nel fine settimana e crediamo che la nuova amministrazione comunale possa individuare spazi idonei, da adibire ad aule studio per studenti medi ed universitari, per sopperire a tale carenza. Crediamo, inoltre, che sia possibile procedere nell’individuazione di spazi verdi cittadini da riqualificare e progettare nuovi spazi verdi. Contestualmente abbiamo bisogno di un rinnovato parco mezzi per il trasporto urbano, più amplio e più attento all’ambiente.

Programmazione culturale

Aspetto fondamentale per la nostra città è la programmazione culturale, spesso molta esigua, poco comunicata e conosciuta ed economicamente poco accessibile a studenti e studentesse. Il nostro territorio ha bisogno di maggiori investimenti in questo settore e proponiamo l’istituzione di appositi abbonamenti per studenti a costo agevolato per il Teatro Giordano e accordi con i luoghi di produzione culturale per abbattere qualsiasi barriera di ordine economico nell’accesso all’offerta culturale.

Lavoro

I livelli di disoccupazione giovanile nel nostro territorio raggiungono tassi elevatissimi, pari al 39% secondo i dati Istat del 2020. La ripresa economica della nostra città deve partire da interventi massicci sulle politiche giovanili e sul lavoro giovanile. La creazione di uno sportello di orientamento comunale potrebbe, col tempo, essere un utile intermediario per intercettare coloro che non lavorano. La prossima amministrazione comunale, inoltre, crediamo che debba mettere in campo precise politiche anche per incentivare i tanti fuori sede della nostra città a poter ritornare nel nostro territorio. Sarà necessaria, infatti, una programmazione economica di lungo periodo, per rilanciare i poli industriali cittadini, che attraversano delle profonde crisi.

Diritto all'abitare

La nostra città, sede di un Ateneo in costante crescita numerica, ha necessità di ampliare, tanto le residenze pubbliche per gli studenti universitari, quanto gli spazi ricreativi e aggregativi per la comunità studentesca e non. Gli edifici sfitti o in disuso a Foggia dovranno essere mappati dalla futura amministrazione comunale per convertirli in spazi e servizi a favore dei giovani del nostro territorio.

Contrasto alle mafie

Per contrastarla occorre portare avanti non solo una campagna di sensibilizzazione sul fenomeno, ma anche rendere la cittadinanza parte attiva di questa lotta, attraverso la progettazione comune di piani di intervento. Tra questi possiamo elencare uno finalizzato al riutilizzo di beni confiscati in collaborazione con le associazioni e le parti sociali del territorio, e interventi antiracket miranti a finanziare le piccole attività e all’istituzione di un bollettino etico gestito dal comune. Naturalmente come sindacati studenteschi ci dobbiamo porre come obiettivo quello di contrastare il fenomeno mafioso alimentando il dibattito nei luoghi della formazione e garantendo una partecipazione massiccia da parte della comunità studentesca ai progetti e alle iniziative territoriali aventi come scopo la lotta contro le mafie.

Consulta dei giovani

I giovani laureati si devono preparare ad affrontare un mondo del lavoro che richiede ancora basse specializzazioni e basato su condizioni precarie che non permettono loro di immaginare prospettive concrete per il loro futuro. Le politiche giovanili devono quindi concentrarsi sugli spazi, la socialità, l’occupazione e i servizi pubblici. In questa prospettiva diventa essenziale l’istituzione di una Consulta dei Giovani composta da singoli e associazioni, con lo scopo di confrontarsi con le istituzioni rispetto ai loro bisogni giovanili.