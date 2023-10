Il PD punta a vincere al primo turno. Emiliano: "Con quale coraggio il centrodestra ha presentato le liste?"

“Non so con che coraggio abbiano presentato le liste quelli del centrodestra, avrebbero dovuto dire ‘questa volta passiamo, perché l’abbiamo fatta troppo grossa’. E quando con Pippo abbiamo perso per 3mila voti, eravamo più dispiaciuti per quello che sapevamo sarebbe accaduto che per i nostri personali destini”. Alza il tiro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul palco del Partito Democratico, a due settimane dalle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre.

Toccava al governatore introdurre la candidata sindaca del campo largo progressista, Marida Episcopo, e a lei si rivolge durante tutto il suo accorato discorso, affidandole la narrazione di una comunità Dem che ha trascinato alla vittoria lui, Nichi Vendola e Antonio Decaro. “Senza questa energia, noi la storia della Puglia non l’avremmo cambiata mai”, dirà infiammando la platea.

“Non c’è quello che spesso viene raccontato di queste persone, non ci sono uomini soli al comando che decidono tutto per tutti. Qua noi discutiamo di tutto. Questi a me, quando ho torto, me lo dicono in faccia e basta”.

Le uniche due Giunte guidata dal Pd con il Movimento 5 Stelle, ricorda, “sono qui rappresentate da me e da Nicola (Zingaretti). Prendevamo schiaffoni da una parte e dall’altra, che però alla fine sono diventati quasi una linea politica”. Emiliano schiaccia l’acceleratore, vietato sbagliare. “Sei un caricatore motivazionale insuperabile”, dirà di lui Marida Episcopo.

S’incrina la voce quando dice che “Foggia è una bella città. Ogni volta che sono venuto qua – ha affermato il presidente della Regione Puglia - mi ha accolto con il sorriso e con l’amore, con la speranza, e non mi ha mai chiuso la porta. E quando ho potuto fare qualcosa la mia felicità era cento volte quella dei foggiani”.

La sua presenza non era annunciata dalle locandine, è arrivato a sorpresa, più puntuale del solito. Ha accompagnato il deputato Nicola Zingaretti, ex presidente della Regione Lazio e segretario del Pd dal 2019 al 2021, ospite della presentazione dei candidati della lista del Partito Democratico. Quasi 400 persone affollano il Teatro del Fuoco. In veste di presentatore, il segretario provinciale del Pd, Pierpaolo d'Arienzo, detta i tempi di candidati e ospiti.

“Quando Domenico (De Santis) o gli altri chiamano, vengono subito in Puglia perché mi permetto di dire che mi sento davvero in mezzo alla mia gente”, ha detto Zingaretti. “Abbiamo fatto a capocciate, è vero, ma avevamo ragione noi, la storia ci sta dando ragione”, ha detto a proposito delle parole di Emiliano. “Accanto a una grande candidata, avete costruito un grande progetto unitario che serve per vincere le elezioni. Unire le differenze rende forti e credibili”.

Quella di Foggia, ha detto, è “una bella battaglia”. Nella sua Regione ha visto comuni commissariati per anni perché invasi dal potere criminale. “La battaglia contro le mafie, contro la corruzione, è innanzitutto una battaglia di libertà. Noi vogliamo una Foggia che rinasce onesta e pulita perché vogliamo che le persone in questa città vivano libere”.

“Penso che questo laboratorio di Foggia possa essere un laboratorio da replicare”, ha detto Domenico De Santis, segretario regionale del Pd Puglia. “Abbiamo il dovere di far diventare Foggia una città normale - ha aggiunto il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese – Foggia non ha più tempo. Abbiamo un’unica chance: fare in modo che da subito, al primo turno, il 23 ottobre, Foggia possa iniziare a scrivere una nuova pagina con Maria Aida Episcopo”.

Grata la candidata sindaca che promette: “Noi vinceremo”.