Ruotolo porta Pier Luigi Bersani in città: "Per il riscatto e la rinascita di Foggia"

Dopo l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, il candidato al Consiglio comunale di Foggia del Partito Democratico, porta a Foggia l'ex Ministro nonché ex segretario del Partito Democratico e già europarlamentare, Luigi Bersani. "È un onore e un grande piacere averlo al mio fianco in occasione della campagna elettorale per il riscatto e la rinascita di Foggia".

Il politico 72enne, che in passato ha guidato anche la Regione Emilia-Romagna, sarà in città l'11 ottobre a partire dalle 18 presso L'Altrocinema Cicolella di via Duomo 11, alla presenza della candidata sindaca Maria Aida Episcopo, dei militanti, elettori e simpatizzanti: "Insieme, parleremo di buona politica e del futuro di Foggia: la città che amiamo".