Schlein porta a Roma Episcopo: sul palco del Pd la "pagina di futuro" della neosindaca

La chiamata è arrivata la settimana scorsa da Elly Schlein in persona. Solo il 20 ottobre scorso era venuta a Foggia, a sostegno di Maria Aida Episcopo, e ora la neosindaca ricambia la cortesia. C’è un’altra piazza da riempire, questa volta a Roma.

Il suo intervento è in cima alla lista della nota stampa redatta dal Partito Democratico nazionale alla vigilia della manifestazione ‘Per un futuro più giusto. L’alternativa c’è’, subito dopo i saluti del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

In piazza del Popolo, sabato 11 novembre, dalle 14, sventoleranno le bandiere Dem e arcobaleno. E sul palco del Pd salirà anche la sindaca di Foggia.

“Ringrazio la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, per avermi invitata a intervenire alla manifestazione – dichiara a FoggiaToday Marida Episcopo - È per me un onore poter portare su quel palco non solo la mia voce come rappresentante di una proposta politica progressista vincente e alternativa alle destre, ma anche come sindaca di una grande città del Sud Italia che - come tale - potrebbe subire maggiormente gli effetti di una manovra economica che non dà riposte alle reali esigenze della popolazione. Una manovra – prosegue la sindaca - che inciderà negativamente sulla sanità, che non mette a disposizione risorse sufficienti per servizi essenziali come la scuola e il trasporto pubblico, che non interviene adeguatamente sul carovita e ha affossato uno strumento di tutela sociale come il salario minimo. Per questi motivi la mia presenza sul palco di piazza del Popolo non avrà solo una valenza istituzionale e politica, ma sarà la presenza di un territorio che rivendica i suoi diritti”.

Dalla provincia di Foggia partiranno 150 persone da diversi centri, a bordo di tre pullman. Ad occuparsi delle questioni logistiche, in tandem, il responsabile organizzativo Mariano Rauseo, preso anche dagli impegni della campagna elettorale, e il coordinatore della segreteria provinciale Matteo Panza.

La sindaca Marida Episcopo incarna il campo largo progressista, indicata dai Cinquestelle, e per la cronaca, alla manifestazione, “aperta a tutti coloro che vogliono un futuro più giusto, difendere la pace e i diritti civili e sociali, la sanità pubblica, il diritto alla casa, che chiedono un salario minimo, la salvaguardia del pianeta”, è annunciata anche la partecipazione del leader M5S Giuseppe Conte.

“Uniti si vince, uniti c’è un’alternativa alla destra”, aveva detto la segretaria nazionale del Partito Democratico nel giorno della vittoria di Marida Episcopo. E oggi sceglie di portare sul palco quella “pagina di futuro diversa”.

A livello nazionale, sul modello del campo largo progressista resta ancora un po’ di scetticismo, alimentato dalle congetture sulla composizione della Giunta che sembra andare per le lunghe. Ma questa è un’altra storia.