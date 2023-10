Il PD punta su Elly Schlein: la leader del partito chiuderà la campagna elettorale del 'campo largo progressista'

"Elly Schlein porterà il suo messaggio di speranza e cambiamento alle cittadine e ai cittadini di Foggia che credono nella possibilità di riscatto e che sia possibile costruire insieme un nuovo orizzonte per la comunità e l’intero territorio di Capitanata". In questo modo il Partito Democratico di Foggia ha confermato l'arrivo in città della segretaria nazionale dei dem, che venerdì 20 ottobre chiuderà la campagna elettorale del PD a sostegno del candidato sindaco del campo largo progressista, Maria Aida Episcopo. Il comizio si terrà in Piazza Umberto Giordano alle ore 19:30.

“La città di Foggia ha bisogno di ricostruire la fiducia in sé stessa e di fondare la propria rinascita su programmi chiari e visioni politiche di lungo periodo" afferma il segretario cittadino e candidato consigliere comunale Davide Emanuele. "È quanto mettono a disposizione delle foggiane e dei foggiani il Partito Democratico, il Campo Largo Progressista e la candidata sindaca Maria Aida Episcopo. Legalità e trasparenza, competenza ed esperienza, passione ed entusiasmo di tante donne e uomini di questa larga, articolata e rappresentativa coalizione sono l’energia capace di alimentare aspirazioni e ambizioni della nostra bellissima città”.