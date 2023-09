Psi e Senso Civico a caccia di riscatto per Foggia: nasce la lista Riscossa Civica

Il Psi e Senso Civico correranno alle prossime elezioni amministrative del 22 e 23 ottobre a Foggia sotto il nome di ‘Riscossa Civile’.

I socialisti non dovranno rinunciare al simbolo sulla scheda, principale istanza pervenuta dalla base anche in occasione dell’ultimo direttivo provinciale. Insieme a quello del movimento che fa capo a Graziano Paolo Mongiello, infatti, sarà racchiuso nel logo della lista che sancisce l’intesa.

Il payoff ‘Lavoro, ambiente e legalità per Foggia’ sono le tre priorità concordate da Mino Di Chiara, segretario cittadino del Psi, e dal segretario provinciale di Senso Civico, temi che auspicano possano diventare le parole chiave del programma della coalizione di centrosinistra.

‘Riscossa Civile’ sarà una delle liste del cosiddetto campo largo progressista, a sostegno della candidata alla carica di sindaco Marida Episcopo.

Il progetto politico, proiettato anche alle successive consultazioni amministrative, “unisce due culture politiche che hanno fatto grande il Paese e che si ritiene debbano essere ancora un importante punto di riferimento al servizio della nostra comunità – scrivono le due forze - Un progetto che non ha nulla a che fare con strumentali fusioni a freddo ma che, attraverso il dialogo e il confronto, sarà portatore di valori specifici e peculiari identità”.

Riscossa Civile, presentandosi, propone già la sua ‘ricetta’ per Foggia. Diverse le proposte già messe nero su bianco. “Per far ripartire l’economia duramente provata dall’inflazione, occorre creare le condizioni per sostenere le famiglie e per supportare le imprese del territorio, sollecitando l’attenzione della Regione Puglia con precise progettualità, per indurla a interventi mirati, con un utilizzo più proficuo sia dei fondi del bilancio proprio che di quelli comunitari”.

In cima ai punti del loro contribuito al programma della coalizione, che saranno sviluppati insieme alle candidate e ai candidati della lista, e “con il consenso dei cittadini foggiani saranno attuati dalla prossima Amministrazione comunale”, ci sono anche le politiche sociali: “Dovranno essere indirizzate, attraverso specifiche azioni, a sostegno dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro in età adulta e dei giovani in cerca di prima occupazione”.

Allo stesso modo, “occorrerà proporre e trovare i fondi necessari per ridare impulso alle attività culturali e ludiche. In tal senso si prospetterà e ci si dedicherà alla realizzazione di centri sportivi per i ragazzi che vivono nelle periferie immaginando una città policentrica e solidale dove anche la riqualificazione di aree e parchi abbandonati sarà prioritaria. Insomma, una città più sostenibile e attenta all’ambiente. Doveroso, tra l’altro, insistere per una migliore qualità del sostegno domiciliare agli anziani”.

Psi e Senso Civico considerano “imprescindibile” lavorare per la legalità, che dia anche “una maggiore sicurezza in città, dopo il fallimento eclatante delle politiche del centrodestra che hanno provocato lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Emblematica, a tal riguardo, la vicenda del degrado evidente di viale XXIV Maggio, una delle vie più importanti, storiche e centrali della città, che reclama interventi urgenti e radicali per ripristinare il doveroso decoro da troppo tempo atteso dai residenti della zona e sinora inutilmente sollecitati dal comitato civico appositamente costituitosi”.

Le candidate e i candidati di Riscossa Civile si impegnano, sin da ora, a “perseguire ogni iniziativa utile e a profondere ogni sforzo possibile per migliorare la città di Foggia al fine di esaudire le attese più sentite della comunità cittadina, profondamente scossa dal recente passato che, tuttavia, non ne ha intaccato la resistenza morale e la voglia di riscatto civile”.