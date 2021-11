Al Cep, 10 donne 'fanno rete' imparando l'arte della sartoria: 'Cuciamo le relazioni' per tessere rapporti e opportunità

Un laboratorio didattico di sartoria sociale, che da una parte si prefigge di trasmettere i ‘segreti’ del mestiere e dall’altro intende tessere una rete di rapporti sociali. E’ il laboratorio ‘Cuciamo le relazioni’, organizzato nei locali della parrocchia di San Paolo, al quartiere Cep, dal Rotary Club Foggia ‘Umberto Giordano’, in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti, la cooperativa sociale Medtraining e la Caritas.

“L’iniziativa si rivolge alle donne della parrocchia, inoccupate o disoccupate, che vogliano uscire dal chiuso della propria casa per relazionarsi con gli altri. Questa è la finalità sottesa del progetto, che si affianca a quella più evidente, ovvero imparare conoscenze e acquisire competenze in ambito sartoriale”, spiega la socia Rotary e referente Maria Buono.

Non solo: “In questo modo, offriamo input sul piano personale e poniamo le basi per tessere una rete sociale e territoriale di relazioni. La nostra finalità è quella di espandere il progetto in altre zone della città”, conclude. Dieci le corsiste accolte (il numero contenuto è derivante dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria in atto), che vengono seguite nel percorso da sarte professionali e da sarte dell’Accademia di Belle Arti di Foggia.

L’obiettivo finale è quindi duplice: acquisire autonomia sociale e lavorativa. “In questo tempo segnato ancora dalla pandemia”, spiega il parroco, don Antonio Menichella, “cucire le relazioni è importante. Il progetto va proprio in questa direzione, fermo restando che oltre alla socialità, le corsiste stanno imparando l’arte della sartoria, e non è escluso che - grazie alle competenze acquisite - qualcuna potrà presto avviarsi al lavoro” | IL VIDEO

