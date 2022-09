Scelta e revoca del medico da oggi anche on line

Tramite la funzione SERVIZI AL CITTADINO, (dal sito www.aslfg.it), dal 21 marzo 2014 è possibile effettuare on line la scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e/o del Pediatra. La scelta effettuata attraverso il servizio telematico è immediatamente operativa, nel momento stesso in cui viene effettuata.



Il servizio interattivo di scelta e revoca del Medico di medicina generale e/o Pediatra cambia: non richiede più l'intervento dell'operatore della ASL di riferimento.

La scelta del medico effettuata attraverso il servizio telematico è immediatamente operativa, nel momento stesso in cui viene effettuata.



La scelta è effettuabile solo per i medici di medicina generale e/o i pediatri non massimalisti (che hanno, cioè, disponibilità per nuove iscrizioni di pazienti); qualora l'utente scelga un medico massimalista, il servizio segnalerà l'impossibilità a confermare la scelta.



Per le situazioni di scelta in deroga al massimale, per il momento è ancora necessario recarsi allo sportello della ASL di appartenenza.

Il servizio di Scelta e Revoca del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta è accessibile ai Cittadini autenticati.



Con questo servizio è possibile:

Scegliere un nuovo medico di medicina generale o pediatra (la scelta comporta la revoca automatica del precedente).

Revocare un medico di medicina generale o pediatra.



Per riassumere le caratteristiche del servizio

1. Attraverso le funzioni "Scelta medico o Revoca medico", il cittadino effettua la scelta/revoca.

2. Al momento è possibile scegliere solo medici che hanno disponibilità per nuove iscrizioni (non massimalisti).

3. La scelta è resa effettiva allorchè termina con esito positivo: essa viene notificata in tempo reale al medico scelto e a quello revocato.

4. Il servizio "Elenco richieste Scelta/Revoca Medico", quando attivato, restituisce le informazioni su tutte le richieste effettuate dall'utente attraverso il Portale.



N.B. per avere la ristampa del libretto è necessario recarsi allo sportello Anagrafe degli assistiti presso il Distretto Socio Sanitario di appartenenza.