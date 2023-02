Spiagge invase dai rifiuti, il mare 'sputa' anche un autovelox: turisti e volontari puliranno cale e fondali

Plastica, rifiuti di ogni genere, addirittura un autovelox: tutto trascinato dal mare sulle spiagge e nelle cale delle Isole Tremiti. Non c’è angolo dell’arcipelago che non risenta di questa nociva presenza che mina e rende ancora più vulnerabile l’ambiente marino tremitese e il suo ecosistema.

Dall’8 all’11 giugno accenderemo i riflettori su questo fenomeno capace di mettere a rischio le Isole Tremiti: una quattro giorni di discussione, formazione e pulizia di quegli spazi marini invasi dai rifiuti trasportati dal mare. E’ il calendario ricco di momenti di approccio organizzato dal Laboratorio del Ma.Re. in collaborazione con Marlintremiti, Wwf, istituzioni e quanti risponderanno all’appello. L’iniziativa vede la partecipazione del Wwf Sub e si svolgerà dall’8 all’11 giugno 2023 ed è stata inserita nella Campagna “Puliamo l’Italia”. Nei quattro giorni di attività, previste altrettante immersioni e tre pulizie delle Cale.

Punto di partenza l’8 giugno, in cui ricorre la Giornata Mondiale degli Oceani, come momento iniziale per portare il dibattito alle Tremiti. Lo scopo della Giornata è quello di fermarsi e riflettere sull’importanza degli oceani e il ruolo cruciale che svolgono per la vita sul pianeta Terra. Tutti hanno il dovere di fare la propria parte nel proteggere e salvaguardare gli Oceani e le creature marine che vivono in essi. È di fondamentale importanza saper interagire con gli Oceani in maniera sostenibile e preservare la loro ricchezza di biodiversità per le generazioni future.

Il tema di quest'anno è “L'Oceano: vita e mezzi di sussistenza”, piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza nel proteggere anche il nostro mare. In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, sono infatti previste attività di Pulizia dei Fondali (subacquee) e delle attività (terrestri) di raccolta di “marine litter” nelle varie Cale dell’Arcipelago: un percorso che coinvolgerà volontari e “turisti amanti della natura e del mare” che raggiungeranno le Isole Tremiti per questo appuntamento che ha anche un obiettivo turistico destagionalizzando gli eventi-attrattori sulle Isole.

Le attività in elenco saranno sostenuta economicamente dalla Marlintremiti con l’utilizzo delle proprie imbarcazioni, fornendo ai partecipanti gli accessori necessari oltre ai guanti e sacchi per la raccolta e di un Kit distribuito da WWF. Lo staff Marlintremiti guiderà e controllerà tutte le attività garantendo il loro corretto svolgimento e la sicurezza dei partecipanti. Per la Campagna “CleanUp Marlintremiti e Ri-Party-Amo Wwf” sarà inoltre realizzato materiale informativo per assicurare la corretta procedura della raccolta, catalogazione, e successivo smaltimento.

La Campagna ha un grande valore educativo e ambientale e vuole eliminare per quanto possibile il maggior quantitativo di “marine litter”, sui fondali dell’AMP e sulle cale dell’Arcipelago; trasformare una azione concreta anche in una azione formativa, di sostenibilità e di educazione ambientale; catalogare tutte le tipologie di “marin litter” per ottenere un report (tipologia, qualità, peso, ecc.) importante per studi statistici; ridare per quanto possibile l’aspetto naturale ed integro all’Arcipelago; valorizzare e far conoscere l’AMP Isole Tremiti.

Tutti possono partecipare e potete dedicare una giornata o più. Questa è la 5ª edizione di CleanUp che si volge alle Isole Tremiti da sempre organizzata da Marlintremiti. Vasta eco raggiunsero quella organizzata nel 2019 in occasione del 30° anniversario dell’Area Marina Protetta approntata dal Parco Nazionale del Gargano con i progetti presentati dalla Marlintremiti e dall’agenzia marketing CDP Service. Anche in quell’occasione, turisti e volontari diedero vita a raccolte a tappeto che interessarono i fondali e le cale dell’arcipelago. Info e prenotazioni cliccare su bit.ly/3xUrRs0.