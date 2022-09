Inaugurato a Torremaggiore 'Storia viva lab-Sacco e Vanzetti'

Si è tenuta sabato 17 settembre l’inaugurazione di 'Storia viva lab-Sacco e Vanzetti', lo spazio multimediale che vede ancora una volta protagonista la storia nella splendida cornice del Castello Ducale.

Primo spazio del genere in Italia, gode dei fondi del bando 4.2 del Gal Daunia Rurale 2020, ed è realizzato nel pianoterra del castello, rilanciandone un’ampia area, con sale per incontri, laboratori e proiezioni, e l’esposizione di pannelli con fotografie, lettere e cimeli, a ricostruire la storia dei due italiani giustiziati sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927 in America, nel penitenziario di Charlestown, presso Dedham.

Un viaggio nella memoria fatto anche di filmati originali, contenuti multimediale e video che testimoniano la triste vicenda. Diversi i partner coinvolti, a sostenere il comune di Torremaggiore nel progetto anche l’associazione Sacco e Vanzetti di Torremaggiore, presieduta dal dott. Matteo Marolla, che ricorda il fondamentale contributo all’iniziativa dato da Fernanda Sacco, nipote di Nicola Sacco e fondatrice e presidente onoraria dell’associazione, recentemente scomparsa.

All’inaugurazione, insieme al sindaco Emilio di Pumpo e a rappresentanti del comune di Torremaggiore, presenti i progettisti, collaboratori e personalità politiche e del mondo della lotta per i diritti civili, ambito in cui la cittadina dauna da oggi si pone con un ruolo sempre più centrale. Ad arricchire l’evento la musica dei rione junno e i versi di Raffaele Niro.