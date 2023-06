A Vico del Gargano arrivano i grandi nomi del teatro italiano per la stagione estiva

Estate all’insegna del teatro quella di Vico del Gargano. Sono, infatti, ben 5 gli spettacoli che andranno in scena all’anfiteatro comunale fra luglio e agosto e che vedono il coinvolgimento del Teatro Pubblico Pugliese.

Si parte il 29 luglio con Paolo Conticini in ‘La Prima Volta’ per la regia di Luigi Russo. L’artista toscano canta e racconta un breve e ironico bilancio di un uomo che, a cinquant’anni, ha imparato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato, e che a metà del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e giocare a fare progetti per il futuro.

Il 1° agosto approderà sul Gargano Marco Bocci con ‘Lo Zingaro - Non esiste curva dove non si possa sorpassare’ per la regia di Alessandro Maggi. Si tratta di un monologo emotivo ed appassionante attraverso il quale l’attore umbro racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1 Ayrton Senna.

L’8 agosto Emanuela Aureli porterà in scena ‘Mamma ho perso…l’Aureli!’, un one woman show in cui l’Aureli si diverte a mettere in scena i suoi personaggi con i quali negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico.

Il 18 agosto arriveranno i Gemelli di Guidonia in ‘Tre per due – Tra radio e tv’. In scena Pacifico, Gino e Eduardo si esibiranno dal vivo con gag, canzoni e imitazioni e con tanti personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2.

La stagione si chiuderà il 31 agosto con Alessandro Preziosi e il suo ‘Omaggio a Zeffirelli’, un tributo a uno degli uomini di spettacolo italiani più noti al mondo, al regista che diede un fondamentale contributo al mondo del cinema e dell’opera lirica. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21 (ingresso ore 20.30).

“Un’altra stagione teatrale di alto profilo - commenta soddisfatto Raffaele Sciscio, sindaco di Vico del Gargano - con spettacoli che porteranno a Vico del Gargano alcuni dei protagonisti assoluti della scena teatrale italiana. Il costo dei biglietti, ma ancor più quello degli abbonamenti, permette a tutti di poter godere degli eventi in calendario. Contiamo di bissare il grande successo dello scorso anno”.

La vendita degli abbonamenti aprirà dalle 11 del 26 giugno alle 23 del 2 luglio su Vivaticket e nei punti vendita. Dalle 11 del 3 luglio sarà aperta la vendita sia degli abbonamenti che dei singoli biglietti.