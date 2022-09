Il Teatro della Polvere di Foggia tra i vincitori del bando Trac 2022-2023

Il Teatro della Polvere di Foggia è tra i vincitori del bando ‘Residenze Pugliesi Trac 2022/2023’, rivolto a compagnie teatrali, artisti e performer pugliesi. Cinque, nel complesso, i progetti premiati sul territorio regionale, più del doppio rispetto al passato, per premiare la quantità e la qualità delle proposte pervenute.

Tra questi, vi è il progetto della compagnia foggiana, intitolato ‘Relation Bug’. “Siamo molto felici di essere rientrati tra i vincitori del Trac; questo risultato rappresenta per noi la possibilità di confrontarci con compagnie più longeve della nostra e usufruire del tutoraggio, e quindi del supporto e dei consigli, di professionisti del nostro settore; altresì rappresenta per noi un piccolo vanto personale, essendo noi l'unica compagnia della Capitanata ad aver vinto il bando”, spiega l’ideatore e autore del progetto, Marcello Strinati.

Nel dettaglio, le compagnie del Trac (Bottega degli Apocrifi, La luna nel letto/tra il dire e il fare, Crest, Factory Compagnia Transadriatica e Principio Attivo Teatro) si impegnano ad ospitare - tra ottobre 2022 e marzo 2023 - per 15 giorni, i progetti artistici selezionati nei vari poli del Trac (Manfredonia, Taranto, Ruvo di Puglia, Novoli e Melendugno). Agli artisti in residenza verrà fornito supporto organizzativo e logistico, tutoraggio a cura di operatori culturali e professionisti specializzati in diversi settori dello spettacolo dal vivo e un sostegno alla ricerca e alla produzione, tramite l’erogazione di un contributo economico minimo di € 3.000,00, che verrà definito con gli artisti in base alla grandezza delle compagini coinvolte (per maggiori informazioni: qui).

IL PROGETTO | ‘Relation bug’ è un monologo teatrale incentrato sul confronto tra più generazioni. “In questo progetto viene indagato il rapporto relazionale tra il protagonista e diversi altri attori, presenti solo in video, su un ledwall scenografato a mo' di smartphone, grazie all’esclusivo utilizzo di uno strumento social creato appositamente (‘Reelations’). Tutto ciò è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di Avl, realtà foggiana specializzata nel settore video e audio, con la quale siamo ormai in partnership da tempo”, spiega l’autore Strinati. “L’utilizzo del social Reelations è un mero pretesto per analizzare i rapporti umani ed evidenziare alcuni loro aspetti, in questo caso esasperandoli e rendendoli più grotteschi. Possiamo dire che Relation bug è inizialmente uno spettacolo comico ma, con un crescendo di situazioni paradossali, giungerà inesorabilmente a un finale amaro”, conclude.

In attesa di partire con il progetto, la compagnia di via Parisi è già al lavoro per organizzare i laboratori teatrali e mettere a punto il cartellone della stagione 2022/2023, dopo due anni di attività ridotte per via della pandemia. L’intero ventaglio di proposte verrà presentato nelle prossime settimane.